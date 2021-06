Journée internationale du yoga : Shilpa Shetty partage une pose de yoga simple pour la récupération de COVID – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood et passionnée de yoga Shilpa Shetty Kundra s’est rendue sur les réseaux sociaux à l’occasion de la Journée internationale du yoga lundi pour suggérer une asana qui aide à se remettre rapidement de COVID-19.

Shilpa a partagé une vidéo sur Instagram où elle est vue en train de jouer le Bhramari Pranayama.

» RESPIRER… c’est LA fonction la plus importante que le corps exécute. Bien respirer aide à fournir de l’oxygène aux organes pour effectuer tous les processus cruciaux, de la cognition à la digestion en passant par le renforcement du système immunitaire. Commençons par pratiquer le Bhramari Pranayama », a-t-elle écrit.

Partageant les bienfaits de l’asana pour la santé, l’actrice a déclaré: « Cela aide à générer jusqu’à 15% d’oxyde nitrique en plus grâce aux vibrations du bourdonnement, Aum. Cela aide à son tour à se rétablir rapidement et à guérir de COVID-19. Épargnez-en quelques-uns minutes pour vous concentrer sur votre respiration aujourd’hui avec le Bhramari Pranayama. Il détend l’esprit et réduit le stress, tout en améliorant la concentration et en réduisant l’anxiété. Identifiez 3 amis qui DOIVENT commencer leur journée en respirant bien… #InternationalYogaDay #WorldYogaDay. »

Shilpa, qui est une passionnée de yoga, partage régulièrement des vidéos effectuant différentes asanas et encourageant les fans et les adeptes à essayer le yoga.