New Delhi : l’actrice vétéran de Bollywood Neetu Kapoor et sa fille Riddhima Kapoor Sahni ont souhaité à tout le monde à l’occasion spéciale de la Journée internationale du yoga. Le duo mère-fille a été rejoint par la petite-fille de Neetu, Samara, et le trio a exécuté différentes asanas afin d’encourager leurs fans.

Neetu a pris son compte Instagram et a partagé une série de photos dans lesquelles le trio peut être vu en train de faire du yoga et a également écrit :« S’il y a une chose que nous avons apprise dans cette pandémie, c’est l’importance du bien-être physique et mental. Et travailler vers des objectifs de santé n’a jamais été aussi pertinent.

Par conséquent, ce n’est pas une surprise, le thème de cette année, la Journée internationale du yoga 2021, est « Le yoga à la maison et le yoga en famille ». Pour célébrer l’approche holistique du Yoga et promouvoir la santé physique et mentale, mais dans le cadre des contraintes de distanciation sociale, nous avons pratiqué le yoga, en famille – Trois générations ensemble aujourd’hui !

Nous vous souhaitons une bonne journée mondiale du yoga ! #journée internationale du yoga.. »

Riddhima, qui est une passionnée de fitness et ne jure que par le yoga pour rester en bonne santé, a également partagé deux vidéos sur son compte Instagram, où on peut la voir faire du yoga avec sa maman Neetu.

Partageant les vidéos, elle a écrit la même légende que sa mère.

On voit souvent Riddhima partager des vidéos exécutant différentes asanas et encourager les fans et les adeptes à essayer le yoga.

Sur le plan professionnel, Riddhima est un créateur de mode et de bijoux à succès. Elle est mariée à l’homme d’affaires Bharat Sahni à New Delhi et le couple a une fille nommée Samara Sahni.