Journée internationale du yoga : Alia Bhatt devient yogi avec son chat Edward à ses côtés – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: Lors de la Journée internationale du yoga, l’actrice de Bollywood Alia Bhatt s’est rendue sur Instagram pour partager un clip de compilation de sa séance de yoga avec une adorable apparition spéciale faite par son chat persan Edward.

Dans le clip, Alia, vêtue d’un haut rose et d’un pantalon de yoga gris, est vue en train d’effectuer des poses de yoga complexes avec la plus grande concentration pendant que sa voiture se promène dans la maison. Pour ajouter une touche amusante à la vidéo, elle a ajouté des dialogues pour son chat réagissant à sa séance de yoga. La partie la plus hilarante est lorsque son chat la regarde faire des asanas de yoga compliqués et dit « Meeowt », un jeu de mots intelligent.

Découvrez son spécial yoga avec son chat:

Le thème de cette année est « Le yoga pour le bien-être ! alors que le monde est toujours sous le choc de la deuxième vague du nouveau coronavirus. Des politiciens aux biggies de Bollywood, tout le monde parle des bienfaits du yoga et l’a également adopté comme pratique régulière dans leur vie de tous les jours.

Côté travail, Alia sera ensuite vue dans « Gangubai Kathiawadi » de Sanjay Leela Bhansali aux côtés d’Ajay Devgn. Le film devait auparavant sortir en juillet, cependant, en raison de la pandémie, il a été reporté pour l’instant.

Elle a également le réalisateur SS Rajamouli « RRR » et « Brahmastra » d’Ayan Mukerji dans son chaton. Le film « Brahmastra » marque la première collaboration à l’écran des tourtereaux Ranbir Kapoor et Alia.