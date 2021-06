Journée internationale du yoga 2021 : histoire, signification et importance du « yoga pour le bien-être ! » | Actualités culturelles

New Delhi : Une pratique séculaire de soins de santé et de bien-être pour une vie holistique de notre terre – le yoga – assure un équilibre de l’esprit, du corps et de l’âme. La septième Journée internationale du yoga sera célébrée le 21 juin de cette année, faisant connaître les avantages de la pratique du yoga.

Découvrez ces faits sur les raisons pour lesquelles inclure le yoga dans notre vie quotidienne est de la plus haute importance :

Thème de la journée mondiale du yoga :

Le thème de cette année est « Le yoga pour le bien-être » alors que le monde est toujours sous le choc de la deuxième vague du nouveau coronavirus. Des politiciens aux biggies de Bollywood, tout le monde parle des bienfaits du yoga et l’a également adopté comme pratique régulière dans leur vie de tous les jours. Chaque année, un nouveau thème est sélectionné pour la journée spéciale consacrée à l’essence du yoga.

Histoire de la Journée Internationale du Yoga :

La Journée internationale du yoga est célébrée chaque année le 21 juin depuis 2015, après sa création à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2014. Elle a été proposée par le Premier ministre Narendra Modi dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA) le 27 septembre. 2014.

Il est observé le 21 juin de chaque année pour sensibiliser à l’importance et aux effets du yoga sur la santé des gens.

Le mot « yoga » est dérivé du sanskrit qui signifie se joindre ou s’unir.

A l’occasion de la Journée Internationale du Yoga, parlons des bienfaits du yoga :

1. Le yoga aide à déstresser et à calmer l’esprit et le corps.

2. Il aide à résoudre les problèmes respiratoires.

3. Il aide également à éliminer les toxines et les impuretés du corps.

4. La pratique du Bhujangasana aide à bien des égards, que ce soit le stress ou la fatigue. Il aide également à rendre la peau plus saine et éclatante.

5. Le yoga aide également à perdre du poids et contribue également à lutter contre le vieillissement.

Importance du yoga :

Selon les Nations Unies, le yoga peut également aider à lutter contre l’anxiété liée au COVID-19. Le yoga joue également un rôle important dans les soins psychosociaux et la réadaptation des patients COVID en quarantaine et en isolement. Il est particulièrement utile pour apaiser leurs peurs et leur anxiété.

Chaque année, le Premier ministre Narendra Modi et plusieurs autres dignitaires éminents organisaient des événements massifs afin de promouvoir et d’encourager les gens vers le yoga, mais depuis que le monde a été témoin du coronavirus mortel en 2020, le Premier ministre Modi a exhorté les gens à observer la journée depuis les confins de leurs maisons en raison de l’épidémie de coronavirus.