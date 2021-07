Journée internationale du tigre 2021 : Dia Mirza insiste sur le fait que « nous devons faire plus que simplement échanger des platitudes » | Nouvelles des gens

New Delhi: International Tiger Day est une célébration mondiale visant à sensibiliser à la conservation du tigre et a lieu chaque année le 29 juillet. L’actrice Dia Mirza a planté plus de 8313 arbres dans les habitats du tigre, notamment la réserve de tigres de Panna dans le Madhya Pradesh, Ramtek dans le Maharashtra et le parc national des Sundarbans. au Bengale occidental.

En 2016, elle a également réalisé et produit # KidsForTigers, un film de service public sur la Journée internationale du tigre, pour impliquer la future génération dans les initiatives de conservation.

Dia dit: «Nous devons faire plus que simplement échanger des platitudes sur ce grand félin magnifique et en voie de disparition, car ses habitats continuent de se rétrécir et la population mondiale de tigres semble être en déclin perpétuel. Il est encourageant de constater qu’en Inde, la population de tigres a augmenté, mais à cause du conflit homme-animal, cette réussite est en péril. Nous ne semblons pas comprendre que les menaces continues aux habitats fauniques saperont tout travail de conservation pour les tigres. Le thème de cette année, « Leur survie est entre nos mains » est on ne peut plus pertinent. Il est temps de faire partie de la solution et de sauver réellement notre animal national et de comprendre que nous ne pouvons pas sauver le tigre sans sauver nos diverses forêts. Sans protéger la biodiversité allant des tigres aux termites, des papillons aux ours, nous ne pouvons pas, au final, nous protéger en tant que race. »

Dia Mirza est un ardent défenseur de la faune et de l’environnement depuis des décennies. Qu’il s’agisse d’adopter deux léopards en 2010, de défendre les léopards des neiges ou de mener le mouvement contre les plastiques à usage unique pour protéger la vie marine, elle a essayé de changer les perceptions et de sensibiliser aux problèmes qui ne reçoivent pas suffisamment d’attention.

Elle dit : « L’obstruction des corridors forestiers, les activités minières incessantes, la déforestation galopante rendent impossible la coexistence des tigres avec l’humanité. C’est pourquoi je travaille avec des acteurs du changement infatigables comme Bittu Sehgal qui a fondé la Sanctuary Nature Foundation, une organisation de conservation à but non lucratif qui, entre autres, gère également l’habitat. En 2013, Dia a également travaillé avec la Sanctuary Nature Foundation pour diriger la campagne « Leave Me Alone » afin de souligner l’importance de ne pas s’immiscer dans les habitats fauniques.

Conformément à son idéologie éco-sensible, Dia évite également la pratique consistant à offrir des cadeaux insignifiants et au lieu de planter des arbres via l’organisation sociale Grow-Trees.com.

« Le tigre est un prédateur au sommet et une métaphore de toute la nature et pour cette raison parmi tant d’autres, nous devons sécuriser nos forêts et veiller à ce que les couloirs d’animaux entre les habitats ne soient pas déconnectés. Souvenons-nous également que les forêts de tigres sont le berceau de plus de 300 rivières en Inde et que leur protection est donc liée à notre survie. Protéger nos forêts et augmenter notre couvert végétal se trouve également être notre meilleur espoir pour contrer les pires impacts du changement climatique et assurer le bien-être de nos enfants. Nous devons laisser nos écosystèmes autosuffisants tranquilles et nous rappeler ce que Kailash Sankhala, le premier directeur du Projet Tigre avait dit en 1973, « Ne faites presque rien dans les forêts du tigre et ne permettez presque rien à faire et le tigre se sauvera, » elle a dit.

Créons plutôt une infrastructure de grande envergure constituée de gardes forestiers, de scientifiques et d’équipes de défense capables de protéger cet être magnifique des braconniers, des mineurs, des constructeurs de barrages.