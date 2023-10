Journée internationale du café : d’où vient votre dose de caféine ? | Nouvelles

Le café est l’une des boissons les plus consommées au monde, avec environ deux milliards de tasses consommées chaque jour.

Pour reconnaître le travail de millions de caféiculteurs, producteurs et baristas du monde entier, chaque année le 1er octobre, le monde célèbre Journée internationale du café.

Le thème de cette année est « promouvoir le droit à un environnement de travail sûr et sain dans la chaîne d’approvisionnement du café ».

Dans cette série d’infographies, Al Jazeera présente visuellement le processus de production du café, décrit les différents types de café et présente les principaux pays producteurs de café dans le monde.

Comment est produit le café ?

On pense que la consommation de café trouve ses origines au IXe siècle dans la région qui est aujourd’hui l’Éthiopie, en Afrique de l’Est, où les caféiers sauvages poussaient naturellement.

La boisson revigorante s’est ensuite répandue dans d’autres régions de la péninsule arabique, comme le Yémen, et au XVe siècle, les méthodes de culture et de préparation du café se sont développées pour devenir une partie intégrante de la culture.

Le commerce du café s’est développé à travers le Moyen-Orient et a atteint l’Europe au XVIIe siècle via les routes commerciales traversant l’Italie.

Bien qu’ils puissent ressembler à des grains, les « grains de café » sont en réalité les graines du fruit du caféier qui se trouvent par paires à l’intérieur d’une cerise de café rouge. Il faut environ trois à quatre ans à un caféier pour produire sa première récolte.

L’infographie ci-dessous détaille le processus de production du café :

Quels sont les différents types de café ?

Il existe deux principaux types de grains de café utilisés dans la production commerciale de café : l’Arabica et le Robusta.

Arabica est la forme de grains de café la plus consommée, représentant entre 60 et 70 pour cent de la production mondiale de café. L’Arabica est connu pour ses propriétés aromatiques fines et douces et est généralement considéré comme un grain de café de meilleure qualité que le café Robusta.

Robusta est connu pour son goût audacieux, fort et souvent amer. Les grains de Robusta ont une teneur en caféine plus élevée que l’Arabica et sont généralement moins chers à cultiver. Le Robusta doit son nom à ses propriétés robustes et à sa résistance à la détérioration, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les cafés instantanés.

Les principaux pays producteurs de café

En 2020, la planète a produit environ 10,7 millions de tonnes de grains de café selon à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Le Brésil est le plus grand producteur mondial de café, produisant environ un tiers (3,7 millions de tonnes) de la production mondiale. Le paysage vaste et diversifié de ce pays d’Amérique du Sud offre un environnement idéal pour la culture du café, lui permettant de cultiver à la fois des variétés de café Arabica et Robusta.

Le Vietnam, avec 1,8 million de tonnes, est le deuxième producteur mondial de café, suivi de la Colombie (830 000 tonnes), de l’Indonésie (770 000 tonnes) et de l’Éthiopie (580 000 tonnes).

Ensemble, ces cinq pays représentent près de 75 pour cent de la production mondiale de café.

L’animation ci-dessous montre les principaux pays producteurs de café entre 2000 et 2020.