Journée internationale du café 2024 : saviez-vous que boire du café peut vous éviter des maladies chroniques ? | Santé

Dans quelle mesure le café est-il bon pour la santé ? Explorons ses qualités robustes à l'occasion de la Journée internationale du café !

Le café n’est pas seulement une boisson révélatrice. La caféine augmente la combustion des graisses et augmente le taux métabolique. La FDA (Food and Drug Administration) a indiqué qu’une consommation quotidienne de 400 mg (3 à 4 tasses de café infusé) de caféine est inoffensive pour les adultes en bonne santé.

Amrita Mishra, diététicienne principale chez Delhi Diets, Noida, éclaire : « Cela réduit le risque de maladies chroniques comme le développement du diabète de type 2, de la stéatose hépatique, des maladies cardiaques, de la maladie de Parkinson. Il contribue aux fonctions cognitives, comme se sentir plus alerte et concentré. Risque réduit de rupture de brin d’ADN également.

Vert vs rôti

Les grains de café vert ou cru sont ceux qui n’ont pas été torréfiés. Leur goût peut être comparé à une fusion de tisane et de café. L’acide chlorogénique contenu dans les grains de café non torréfiés est connu pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Le processus de torréfaction modifie la structure chimique des grains, ce qui influence le niveau d’antioxydants présents. Rishabh Sanghvi, fondateur de Siolim Specialty Coffee Roaster, révèle : « Le café légèrement torréfié a tendance à retenir plus d’antioxydants que les torréfactions plus foncées, qui peuvent avoir des niveaux légèrement inférieurs en raison du processus de torréfaction prolongé. Alors que le café légèrement torréfié est acide, les torréfactions plus foncées lui confèrent un goût fumé et amer.

Café noir vs latte

C’est juste l’expérience du café. Les buveurs de café sont moins susceptibles d’avoir des calculs rénaux et des maladies du foie. Il active le système nerveux et stimule les neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. « Le café noir offre un goût plus pur et plus pur et contient moins de calories, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes qui surveillent leur poids. Les lattés offrent une expérience crémeuse et plus douce, en particulier pour les personnes qui préfèrent un goût plus doux », estime Sanghvi.

Infusions froides vs bouillantes

« C’est davantage une question de préférence personnelle. Les cafés chauds à la vapeur, en particulier lorsqu’ils sont infusés correctement, libèrent un profil de saveur plus complet », informe Sanghvi. Les infusions froides ont tendance à être moins acides, ce qui les rend plus faciles pour l’estomac, en particulier pour les personnes sujettes au reflux acide.

Recettes :

Tiramisu au pouding au chia

Pouding tiramisu au chia par Torii.

Ingrédients-

Couche de chocolat

2 cuillères à soupe de graines de chia

1 cuillère à soupe de cacao en poudre

1/2 tasse + 2 cuillères à soupe de lait de coco

1/2 cuillère à soupe de sirop d’érable

Couche de café

2 cuillères à soupe de graines de chia

1/4 tasse d’espresso fortement infusé

1/4 tasse de lait de coco

1/2 cuillère à soupe de sirop d’érable

Couche de vanille

2 cuillères à soupe de graines de chia

1/2 tasse de lait de coco

1/2 cuillère à café d’extrait de vanille

1/2 cuillère à soupe de sirop d’érable

Poudre de cacao pour garnir (facultatif)

Méthode

Couche de chocolat :

Fouetter les graines de chia, la poudre de cacao, le lait de coco et le sirop d’érable dans un bol. Fouetter jusqu’à ce que toute la poudre de cacao soit incorporée. Couvrez ensuite et placez au réfrigérateur pendant au moins une heure.

Couche de café :

Fouetter les graines de chia, l’espresso, le lait de coco et le sirop d’érable dans un bol. Couvrir et placer au réfrigérateur pour prendre.

Couche de vanille :

Fouetter les graines de chia, le lait de coco, l’extrait de vanille et le sirop d’érable dans un bol. Couvrir et placer au réfrigérateur pour prendre.

Assembler: Sortez les trois couches de pudding au chia du réfrigérateur. Superposez un pot en commençant par le chocolat au fond, suivi du café et de la vanille sur le dessus. Servir avec un saupoudrage de cacao en poudre.

(Recette du chef Stefan Gadit – Chef de cuisine chez Torii, par Gauri Khan)

Or, par Icecream Works, Bandra

Ingrédients:

2 boules de glace vanille

1 dose d’espresso chaud (environ 30 ml)

Facultatif : copeaux de chocolat, biscotti ou un filet de liqueur (comme l’Amaretto ou le Kahlua)

Méthode:

Préparez l’espresso : préparez une nouvelle dose d’espresso chaud ou de café fort.

Placez deux généreuses boules de glace à la vanille dans un verre ou un bol de service.

Versez immédiatement le shot d’espresso chaud sur la glace. Le contraste du chaud et du froid crée l’expérience affogato signature.

Garnitures facultatives : ajoutez une pincée de copeaux de chocolat, des biscotti écrasés ou un filet de liqueur pour plus de saveur.

Servez et dégustez ! L’affogato doit être servi rapidement, permettant à l’espresso de faire fondre partiellement la glace.

(Recette de l’équipe Icecream Works)