Chaque année, le 21 mars est célébré comme la Journée internationale des forêts. La journée vise à sensibiliser le public aux valeurs, à l’importance et aux contributions des forêts pour équilibrer le cycle de vie sur terre. Diverses organisations, privées et gouvernementales, travaillent ensemble ce jour-là pour éclairer les gens non seulement sur les forêts en général, mais aussi sur les arbres et la végétation qui existent en dehors des zones boisées. Cette journée est célébrée pour sensibiliser les gens à l’importance de la couverture verte non seulement pour aujourd’hui mais aussi pour toutes les générations futures.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy