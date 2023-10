Journée internationale des filles : donner la parole aux femmes dans le sport

Lorsque nous évoquons la célébration de la Journée internationale des filles, nous devons souligner le travail phénoménal de l’initiative nationale de la WNBA et de la Jr. NBA « Her Time to Play : Belonging In Basketball ».

L’initiative intitulée « Her Time To Play » (HTTP) a consacré les cinq dernières années à promouvoir le changement pour les jeunes filles et les femmes âgées de 7 à 17 ans, en leur fournissant des ressources pour se connecter, collaborer et développer des compétences de vie grâce à la passion de basket-ball. Avec le partenariat collaboratif de Appartenance au basket-ballHTTP a annoncé un nouveau programme de ressources de base centré sur la santé mentale, avec pour objectif principal de former des femmes fortes et prospères, prêtes à affronter le monde d’aujourd’hui.

Simone Marean, co-fondatrice et co-PDG de Appartenant au basket-ball, s’est donné pour mission au cours des deux dernières années de s’appuyer sur le débat sur les défis auxquels les jeunes filles sont confrontées en grandissant dans la société d’aujourd’hui.

« Nos filles sont au milieu d’une crise sanitaire nationale avec des traumatismes et la COVID qui les touchent de manière disproportionnée », a déclaré Marean. « Ainsi que les obstacles systémiques auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils se lancent dans le sport et le basket-ball. »

La principale priorité de Marean est de créer un espace d’appartenance.

Statistiquement, les filles sont deux fois plus susceptibles que les garçons d’abandonner le sport à l’âge de 14 ans. En conséquence, 40 % des adolescentes ne participent pas activement à un sport aujourd’hui.

Afin de promouvoir ceux qui occupent des postes de direction, HTTP a fixé de nouvelles exigences pour les coachs. Ils doivent suivre une formation autonome d’une heure pour avoir accès à un pôle numérique de formation à la demande qui les aidera à exceller dans des rôles de leadership et de coaching au sein de leurs communautés. Cette nouvelle règle est en place pour que les dirigeants apprennent à établir des liens et une communauté malgré les préjugés inévitables qu’ils pourraient rencontrer en adoptant une approche culturellement adaptée.

Le programme et la formation de HTTP sont si efficaces parce qu’ils sont co-conçus par des jeunes filles qui participent activement au programme. La formation créée par HTTP permettra d’acquérir des compétences fondamentales qui trouveront un écho auprès de ces jeunes femmes pour le reste de leur vie.

Un autre élément clé de la mission de HTTP est de souligner l’importance de la santé mentale.

Prendre le temps avant un entraînement, un exercice ou un match de faire des bilans de santé mentale renforcera la confiance entre les joueurs et les entraîneurs, tant sur le terrain qu’en dehors.

Arielle Chambers, animatrice de l’émission de la WNBA « Her Time To Play », est l’une des nombreuses femmes qui ont utilisé sa plateforme et sa créativité pour aider à promouvoir les femmes dans le sport. Chambers a expliqué en détail comment l’impact de la représentation dans le sport féminin l’a influencée à bâtir la carrière qu’elle a aujourd’hui.

Ayant grandi à North Raleigh, en Caroline du Nord, la principale inspiration de Chambers était l’entraîneur-chef féminin de Caroline du Nord, Sandra Kay Yow. Kay Yow a façonné la passion de Chamber qu’elle porte encore aujourd’hui en travaillant dans le sport féminin.

Chambers est fermement convaincu que si vous travaillez dur et avez une véritable passion pour tout ce que vous désirez dans la vie, tout est possible. Même si son succès dans le sport féminin n’a pas été facile, Chambers est déterminée à atteindre son objectif. Cet objectif est de continuer à renforcer l’autonomisation des femmes, que ce soit sur le plan culturel ou sportif.

De toutes les fondations dans lesquelles Chambers a été impliquée, « Her Time To Play » détient la valeur la plus élevée. Chambers a déclaré que « créer un moyen permettant aux jeunes filles de se sentir entendues, vues et montrées qu’elles comptent dans l’athlétisme est important dans la société, surtout aujourd’hui ».

En regardant l’impact que Chambers a eu dans sa vie antérieure, tant sur le plan personnel que sportif, on peut dire sans se tromper que faire partie de « Her Time To Play » est pour elle un moment de boucle bouclée. Être capable de disposer des ressources et de la plateforme adéquates pour avoir un impact sur les jeunes filles dans leur vie sur et en dehors du terrain est ce qui fait que le travail d’Arielle vaut la peine.

Her Time To Play va au-delà des quatre lignes du terrain de basket dans lequel les filles et les femmes font la différence. Le fondement sur lequel il repose est de donner une voix à chaque fille en lui faisant savoir qu’elle est vue et qu’elle compte.

