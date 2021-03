Selon www.internationalrivers.org, la Journée internationale d’action contre les barrages et pour les rivières, l’eau et la vie a été mise en œuvre par les participants à la première réunion internationale des personnes affectées par les barrages en mars 1997 à Curitiba, au Brésil. De nombreux experts et spécialistes de 20 pays à travers le monde ont décidé de la date à appeler la «Journée d’action pour les fleuves». Le principal programme de cette journée était de sensibiliser les gens et de les unir contre la destruction des rivières et autres plans d’eau. Cela impliquait également de veiller à ce que les gens soient sensibilisés aux zones écologiquement fragiles du bassin versant.

