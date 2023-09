« Journée incroyablement triste » : un adolescent arrêté en Angleterre après avoir abattu un arbre centenaire | Actualités sur la criminalité

Un garçon de 16 ans a été arrêté dans le nord de l’Angleterre en lien avec ce que les autorités ont décrit comme l’abattage « délibéré » d’un arbre célèbre qui se trouvait depuis près de 200 ans à côté du mur d’Hadrien, un monument romain.

Des milliers de visiteurs se promènent chaque année le long du mur d’Hadrien, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO qui gardait la frontière nord-ouest de l’Empire romain.

Beaucoup s’arrêtent pour admirer et photographier l’arbre de Sycamore Gap, une icône bien-aimée du paysage rendue célèbre lorsqu’elle est apparue dans le film de Kevin Costner en 1991, Robin des Bois : Prince des voleurs.

Des photographies de la scène de jeudi ont montré que l’arbre avait été coupé près de la base de son tronc, le reste étant couché sur le côté.

La police de Northumbria a déclaré que l’adolescent avait été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir causé des dommages criminels. Il était en garde à vue et assistait les policiers dans leurs enquêtes.

« L’arbre est un monument de renommée mondiale et le vandalisme a provoqué un choc et une colère compréhensibles dans la communauté locale et au-delà », a déclaré la police dans un communiqué.

« C’est un jour incroyablement triste », a déclaré le commissaire de police Kevin Waring. « L’arbre était emblématique du Nord-Est et apprécié par tant de personnes vivant ou ayant visité cette région. »

Les autorités du parc national de Northumberland ont demandé au public de ne pas visiter l’arbre abattu, qui a été élu arbre anglais de l’année en 2016.

Alison Hawkins, qui marchait sur le chemin du mur d’Hadrien, a été l’une des premières personnes à constater la destruction.

«C’était un vrai choc. C’est essentiellement l’image emblématique que tout le monde veut voir », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez pardonner à la nature de faire cela, mais vous ne pouvez pas pardonner cela. »