Les projets visant à contraindre les entreprises multinationales à payer des impôts plus équitables en fixant un minimum global ont fait un pas en avant avec le soutien de 130 pays et juridictions, a annoncé jeudi l’Organisation de coopération et de développement économiques..

L’accord soutenu par les États-Unis fixe un taux d’imposition des sociétés d’au moins 15 % dans le but de décourager les entreprises de se déplacer d’un pays à l’autre pour exploiter des taux plus bas.

Les dirigeants du G7 ont donné leur approbation lors du sommet de Cornwall le mois dernier.

Collectivement, les pays qui ont accepté le plan représentent plus de 90 pour cent du PIB mondial.

« Aujourd’hui est un jour historique pour la diplomatie économique », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué. déclaration.

«Pendant des décennies, les États-Unis ont participé à une concurrence fiscale internationale autodestructrice, abaissant nos taux d’imposition des sociétés uniquement pour voir d’autres pays baisser les leurs en réponse. Le résultat a été un nivellement par le bas à l’échelle mondiale : qui pourrait baisser davantage et plus rapidement le taux de ses entreprises ? »

Elle a ajouté que l’accord montrait que « la course vers le bas est un pas de plus vers sa fin. A sa place, l’Amérique entrera dans une compétition que nous pouvons gagner ; on jugeait sur la compétence de nos ouvriers et la solidité de nos infrastructures ».

«Nous avons maintenant une chance de construire un système fiscal mondial et national qui permet aux travailleurs et aux entreprises américains de rivaliser et de gagner dans l’économie mondiale. Le président Biden a parlé d’une « politique étrangère pour la classe moyenne », et l’accord d’aujourd’hui est à quoi cela ressemble dans la pratique », a-t-elle ajouté.

L’Irlande, la Barbade, la Hongrie et l’Estonie font partie des membres de l’OCDE qui n’ont pas encore accepté l’accord.

L’OCDE a déclaré que le nouveau plan « met à jour des éléments clés du système fiscal international centenaire » qui n’est plus adapté à l’économie mondiale et numérique d’aujourd’hui.

Le cadre a été décidé lors de négociations « pendant une grande partie de la dernière décennie » et garantirait que les entreprises mondiales « paient des impôts là où elles opèrent et réalisent des bénéfices ». L’OCDE a déclaré que cela ajouterait « une certitude et une stabilité indispensables au système fiscal international ».

Le premier « pilier » du plan « assurera une répartition plus équitable des bénéfices et des droits d’imposition entre les pays » concernant les grandes entreprises internationales, y compris numériques.

Cette partie du plan vise également à « réaffecter certains droits d’imposition » sur les entreprises multinationales « de leur pays d’origine vers les marchés où elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, que les entreprises y aient ou non une présence physique ».

Le deuxième pilier « vise à mettre un plancher sur la concurrence en matière d’impôt sur les sociétés, par l’introduction d’un taux d’imposition global minimum sur les sociétés ».

L’OCDE a déclaré que les pays peuvent utiliser le taux minimum pour «protéger leur assiette fiscale». L’organisation a déclaré que le nouveau cadre aiderait les pays à « réparer leurs budgets et leurs bilans » alors qu’ils tentent de se remettre de la pandémie de Covid-19.

Les droits d’imposition sur plus de 100 milliards de dollars de bénéfices seront réaffectés chaque année aux « juridictions de marché ». Le taux d’imposition mondial minimum sur les sociétés d’au moins 15 % devrait générer environ 150 milliards de dollars de recettes fiscales mondiales supplémentaires chaque année.

« Après des années de travail et de négociations intenses, ce paquet historique garantira que les grandes entreprises multinationales paient leur juste part d’impôt partout », a déclaré le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann.

« Ce paquet n’élimine pas la concurrence fiscale, comme il ne le devrait pas, mais il y fixe des limites convenues au niveau multilatéral. Il tient également compte des divers intérêts à la table des négociations, y compris ceux des petites économies et des juridictions en développement. Il est dans l’intérêt de tous que nous parvenions à un accord final entre tous les membres du Cadre inclusif comme prévu plus tard cette année », a-t-il ajouté.

La « date limite pour finaliser les travaux techniques restants sur l’approche à deux piliers » est fixée au mois d’octobre de cette année et la mise en œuvre du nouveau système est prévue pour 2023.

Chaque pays qui a accepté le nouveau cadre devra mettre en œuvre ses propres politiques dans son pays d’origine, ce qui pourrait devenir un problème aux États-Unis, car certains républicains ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits de ce nouveau développement.

Le membre de premier plan du comité des voies et moyens de la Chambre, le représentant républicain du Texas, Kevin Brady, a déclaré dans un communiqué: « Dans les négociations avec l’OCDE, l’administration Biden a déjà cédé un terrain important aux États-Unis. »

Il a déclaré que le nouveau cadre donnerait une longueur d’avance aux entreprises ayant leur siège social en dehors des États-Unis.

« Il s’agit d’une reddition économique dangereuse qui envoie des emplois américains à l’étranger, mine notre économie et supprime notre assiette fiscale américaine », a-t-il ajouté.