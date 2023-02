Journée familiale amusante à Kelowna

Capital News Centre et Parkinson Recreation Centre sont tous deux ouverts le jour de la famille

À l’approche du long week-end du jour de la Famille, l’hôtel de ville de Kelowna sera fermé pour le jour férié du lundi 20 février.

Cependant, il y aura encore beaucoup à faire dans la ville.

Les familles qui souhaitent occuper leurs enfants pendant les vacances peuvent visiter le Capital News Centre de 13 h à 16 h pour profiter d’activités sans rendez-vous pour tous les âges.

Le plaisir comprend un château gonflable de parc et de jeu, du football zorb, des stations communautaires et du patinage public. L’entrée est gratuite et les dons à Jumpstart sont acceptés sur place.

Le Centre récréatif Parkinson sera ouvert de 10 h à 15 h

La décharge de Glenmore sera ouverte pendant les heures régulières de 7h30 à 16h45

De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web de la ville de Kelowna.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

