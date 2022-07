Journée énorme pour Kemi Badenoch, Liz Truss et Penny Mordaunt alors qu’ils se battent pour les votes avant le débat critique de ce soir

Les candidats à la direction de TORY verrouillent les cornes ce soir lors du premier débat télévisé qui pourrait bouleverser le concours de façon spectaculaire.

Avec tout pour jouer, les cinq derniers PM en herbe se battront en direct sur Channel 4 et feront leur plus gros pitch à ce jour pour le poste le plus élevé.

Le match de 19 heures risque d’électrifier une course bleu contre bleu déjà brutale où les camps rivaux se lancent de la boue.

Rishi Sunak devrait se qualifier pour les deux derniers après avoir presque remporté le nombre de députés nécessaires pour passer.

Penny Mordaunt, Liz Truss et Kemi Badenoch se battent bec et griffes pour être le principal challenger sans qu’aucune des deux parties ne recule.

La ministre des Affaires étrangères, Mme Truss, en particulier, exhorte Mme Badenoch à se joindre à sa campagne afin de ne pas diviser le vote de droite.

Avant le débat de ce soir, les candidats se sont affrontés dans une campagne Zoom pour les membres de la base.

Dans les développements clés :

Suella Braverman a soutenu Liz Truss après s’être retirée du concours

Les conservateurs du Brexit se sont disputés pour savoir quel candidat ils devraient soutenir

Mme Mordaunt a déclaré qu’elle gagnerait si elle se qualifiait pour les deux derniers

Les alliés de Mme Mordaunt ont déclaré qu’elle était diffamée dans une campagne “d’opérations noires”

Mme Badenoch a refusé de renoncer à la pression des députés pour

Bien qu’ils aient juré de ne pas “dénigrer” ses collègues candidats, les alliés de Truss ont lancé hier soir un briefing brutal contre Mme Mordaunt.

Ils l’ont accusée d’être “paresseuse”, inefficace au sein du gouvernement et de ne pas être honnête sur ses opinions pro-réveillées sur des questions telles que les droits des trans.

Mme Mordaunt – qui est maintenant la préférée des bookmakers – a déclaré ce matin qu’elle refusait de tirer sur ses collègues conservateurs.

Répondant dans une interview à Sky News, elle a déclaré: “Les gens, évidemment, essaient de m’empêcher d’entrer en finale parce qu’ils ne veulent pas se présenter contre moi.”

L’ancien ministre du Cabinet et partisan de Mordaunt, David Davis, a affirmé qu’elle était diffamée dans une campagne “d’opérations noires”.

Mme Truss a reçu un coup de pouce hier soir lorsque le suprémo du Brexit, Lord David Frost, et le procureur général Suella Braverman lui ont tous deux apporté leur soutien.

Le soutien potentiel des 27 députés conservateurs qui ont soutenu Mme Braverman – qui est tombée hors de la course hier – pourrait s’avérer crucial dans sa tentative de refondre Mme Mordaunt, qui la mène actuellement par 19 voix.

Mais ses partisans du Brexit se disputent entre eux pour savoir qui ils devraient suivre maintenant.

Des textes passionnés vus par The Sun montrent que les conservateurs du Brexit refusent de suivre les ordres de Mark François de soutenir Mme Truss – et soutiennent plutôt Mme Badenoch.

Une porte-parole de Truss a déclaré: «Le moment est venu pour les députés de s’unir derrière le candidat qui réduira les impôts, apportera le véritable changement économique dont nous avons besoin, continuera à offrir les avantages du Brexit et fera en sorte que Poutine perde en Ukraine.

“Liz Truss a l’expérience nécessaire pour livrer dès le premier jour, développer notre économie et soutenir les familles de travailleurs, puis battre le Labour.”

COURSE AU LEADERSHIP TORY – HORAIRE MERCREDI 13 juillet – 13h30-15h30 : les députés conservateurs ont voté en personne ou par procuration au Parlement pour que leur candidat préféré soit le prochain chef du parti. – Vers 17h : Les résultats du premier tour sont annoncés par le président de 1922 Sir Graham Brady. Nadhim Zahawi et Jeremy Hunt se sont tous deux écrasés après avoir échoué à atteindre le seuil des 30 voix. – Juste après : les candidats restants ont répondu aux questions des députés conservateurs lors des élections de 1922. JEUDI 14 juillet – Les députés conservateurs ont voté au deuxième tour de scrutin car le candidat ayant obtenu le moins de voix a été éliminé. VENDREDI 15 juillet – Les candidats restants s’affrontent lors du premier débat télévisé en direct sur Channel 4 à 19h. DIMANCHE 17 juillet – Ils s’affronteront ensuite à nouveau avec un débat sur ITV à 19h. LUNDI 18 juillet LUNDI 18 juillet – Les candidats restants sont présentés aux députés conservateurs au troisième tour de scrutin. Un autre sera éliminé. Sky News animera le troisième débat télévisé à 19 heures. MARDI 19 juillet – MERCREDI juillet 20 – Les scrutins à élimination directe auront lieu quotidiennement jusqu’à ce qu’il ne reste que deux candidats debout mercredi. VENDREDI 22 juillet – Les deux derniers candidats parcourent le pays en essayant de gagner les voix d’environ 100 000 membres ordinaires du parti qui décideront du prochain PM. LUNDI 5 septembre – Les résultats du vote sont annoncés et le prochain Premier ministre britannique est révélé

Rishi Sunak a dominé le dernier scrutin des députés avec 101 voix, ce qui ne lui laisse que 19 voix de moins que la magie 120 pour remporter un ticket en or pour les deux derniers.

Mme Mordaunt était deuxième avec 83 et Mme Truss troisième avec 64.

Alors que la ruée vers les votes s’intensifiait, l’équipe Truss s’est précipitée pour schmoozer les partisans de Mme Braverman.

S’ils parviennent à tous les aspirer, elle pourrait dépasser sa rivale Mme Mourdant et se retrouver dans une bagarre en tête-à-tête avec M. Sunak pour la couronne conservatrice.

Le procureur général avait auparavant brutalisé Mme Mourdant au sujet des droits des trans – laissant fortement entendre qu’elle ne la soutiendrait jamais comme chef.

Elle a fustigé: “Ma perception de Penny est qu’elle a une vision différente de moi en ce qui concerne l’idéologie du genre et la position des trans, par exemple, je pense qu’elle a dit qu’une femme trans est une femme, je ne suis pas d’accord avec cela.”

Mme Braverman a également fait l’éloge de manière inattendue de l’ancien chancelier M. Sunak, déclarant: «Je pense que Rishi a eu un travail incroyablement difficile à faire pour gérer les finances via Covid et aider des millions de personnes à survivre. Je pense qu’il a pris des décisions qui ont été très, très difficiles.

Cependant, dans une interview ultérieure, elle a balayé que M. Sunak était à gauche du parti.

L’étoile montante conservatrice Kemi Badenoch – qui a poursuivi son ascension fulgurante en remportant 49 votes – espère également obtenir certains des votes de Mme Braverman.

Mais ce fut une mauvaise journée pour l’ancien officier de l’armée Tom Tugendhat, qui a vu son nombre de voix chuter de cinq. Il s’est qualifié pour le tour suivant avec 32 contributeurs.

Niant furieusement qu’il jetterait l’éponge, ses partisans ont déclaré qu’il deviendrait “le David Cameron du concours” car les électeurs tomberont amoureux de lui lorsqu’il apparaîtra dans les débats télévisés en direct.

Mme Truss avait quitté sa maison dans une robe bleue à 7h30 hier, mais est apparue lors du lancement de sa campagne à 10h en portant du rouge – et a utilisé la plate-forme pour surpasser ses rivaux en matière de réductions d’impôts et conduire un camion à benne basculante sur le record de M. Sunak.

Elle s’est engagée à annuler ses hausses de l’assurance nationale et de l’impôt sur les sociétés tout en créant “de nouvelles zones à faible taux d’imposition et à faible réglementation pour attirer les investissements”.

Des partisans, dont les ministres du Cabinet Kwasi Kwarteng et Therese Coffey, ont applaudi en insistant : « Il est maintenant temps d’être audacieux, nous ne pouvons pas avoir une gestion économique comme d’habitude, qui a conduit à une faible croissance pendant des décennies.

“Je ferai campagne en tant que conservateur et je gouvernerai en tant que conservateur.” Bien qu’elle ait voté Rester en 2016, Mme Truss a tenté de redorer ses lettres de noblesse au Brexit, déclarant : “Face à l’intransigeance de l’UE, j’ai élaboré le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord”.

Elle s’est également engagée à porter les dépenses de défense à 3% du PIB pour “gagner la lutte pour la liberté chez nous et dans le monde”.

Et elle a dit : “J’ai tenu tête à Vladimir Poutine en ciblant la Russie avec les sanctions les plus sévères que son régime ait jamais vues.”

Dans le but de courtiser les conservateurs déterminés à réduire la taille du gouvernement, elle a également juré de s’attaquer au blob de la fonction publique.

Elle a déclaré dans une salle climatisée bondée à Westminster: «Je ne cède pas à Whitehall. Je ne cède pas aux intérêts acquis. Je ne cède pas aux opposants.

“J’ai prouvé cela maintes et maintes fois en livrant, même lorsque c’est difficile.”

Le soutien des principaux lieutenants de Boris Johnson, Nadine Dorries et Jacob Rees-Mogg, a alimenté la spéculation selon laquelle Mme Truss est la candidate secrète préférée du Premier ministre actuel pour le remplacer.

Elle a nié que l’approbation tacite de M. Johnson était “le baiser de la mort” et a souligné sa loyauté envers le chef conservateur sortant.

Elle a ajouté: “Ce que nous devons faire maintenant, c’est livrer, livrer, livrer, et je suis la personne dans cette course avec le record de livraison.”

LE FINAL 5 – QUI SONT-ILS ET QU’EST-CE QU’ILS PROMETTENT ?

RISHI SUNAK

Argument clé : pas de réductions d’impôts tant que l’inflation n’est pas maîtrisée

L’ancien chancelier a présenté son stand en tant que candidat à la responsabilité économique tandis que ses rivaux s’enthousiasment pour les réductions d’impôts.

Il a promis de réduire les impôts uniquement lorsque l’inflation aura été maîtrisée, avertissant que le faire maintenant ne ferait qu’augmenter les prix.

Politiques clés :

Réduire les impôts lorsque l’inflation est en baisse et que les finances publiques sont assainies

Continuer avec la hausse prévue à 25 % de l’impôt sur les sociétés

Maintenir la politique d’immigration du Rwanda pour couper les passages des petits bateaux

Maintenir les dépenses de défense aux niveaux actuels sans augmentation

Publier un manifeste pour protéger les droits des femmes

Ouvrez la porte à la suppression des frais de licence BBC à l’avenir

Rishi Sunak

KEMI BADENOCH

Présentation clé : tirer des fonds pour les diplômes de Mickey Mouse

L’étoile montante Kemi Badenoch a signalé qu’elle souhaitait des réductions d’impôts mais refusait d’entrer dans la “guerre des enchères” entre les candidats pour les réduire le plus possible.

Au lieu de cela, elle sert un plateau de politiques sur la viande rouge qui font fureur auprès de nombreux députés conservateurs.

Politiques clés :

Réduire les impôts et limiter les dépenses

S’oppose à l’objectif Net Zero 2050

Ouvert au retrait du tribunal de l’euro

Réduire le financement des diplômes de Mickey Mouse

Abandonnez le projet de loi sur les préjudices en ligne

Réduire le montant dépensé pour l’aide étrangère

Kemi Badenoch

LIZ TRUSS

Argument clé : Réductions d’impôts dès le premier jour en tant que Premier ministre

Liz Truss s’engage également à réduire les impôts dès son premier jour de mandat si elle remporte le concours.

La ministre des Affaires étrangères – qui n’a pas encore officiellement lancé sa campagne – s’est également engagée à reconnaître publiquement la persécution des Ouïghours par la Chine comme un génocide.

Politiques clés :

Les NIC inversés augmentent et réduisent les impôts dès le premier jour

Réformer le tribunal de l’euro et partir complètement si ce n’est pas possible

Reconnaître publiquement le génocide en Chine

Réduire la taille de l’État par rapport au secteur privé

Liz Truss

PENNY MORDAUNTE

Key pitch : réduire de moitié la TVA sur le carburant immédiatement

La ministre du Commerce affirme qu’elle est la candidate que les travaillistes craindraient le plus lors d’élections générales.

Elle a promis de réduire les impôts et d’aider les familles en résolvant la crise de la garde d’enfants.

Politiques clés:

Réduction immédiate de 50 % de la taxe sur le carburant

Établir un groupe de travail pour remédier à la «paralysie» du NHS

Nommer un ministre chargé des politiques familiales

Abroger l’interdiction de 2030 sur les voitures neuves à essence et diesel

Penny Mordaunt

TOM TUGENDHAT

Argument clé : augmentez les dépenses de défense dès le premier jour

Le président de la commission des affaires étrangères s’est présenté comme le candidat de la «table rase» pour un nouveau parti conservateur amélioré à faible taux d’imposition et axé sur la défense.

Il s’est engagé à réduire les taxes sur le carburant et à augmenter les dépenses de défense.

Politiques clés

Dépense 3 % du PIB pour la défense

Établir un institut de technologie dans chaque grande ville et ville

Maintenir la politique d’expulsion du Rwanda

Inverser la hausse du NI