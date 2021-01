Fernando Laspina ne laissera pas la pandémie l’empêcher de célébrer le Jour des Trois Rois, connu de nombreux Latinos comme un deuxième Noël.

Laspina dirige El Maestro, un centre éducatif à but non lucratif dans le Bronx, New York, où il prévoit de recueillir en toute sécurité suffisamment de cadeaux pour les enfants de familles à faible revenu vivant dans la région.

Chaque année, les membres du South Bronx prennent également en compte les dépenses supplémentaires pour la célébration du 6 janvier pour offrir à leurs familles et à El Maestro.

« Ce n’est pas notre célébration typique de la Journée des Trois Rois cette année », a déclaré Laspina. « Nous étions sur le point de l’annuler, mais il est important de maintenir la tradition vivante. » L’organisation portoricaine organisera une distribution de cadeaux à distance sociale pour les enfants, où ils recevront des jouets des Trois Rois.

Les enfants latinos à travers les États-Unis célèbrent la Journée des trois rois, qui commémore la visite des «sages» à la crèche, selon la tradition chrétienne. Pour les parents, cela signifie des achats supplémentaires pendant la saison hivernale, mais avec de petites offres à profiter après Noël.

«C’est une occasion perdue pour les entreprises aux États-Unis, en particulier dans les régions où la présence de Latinos est importante», a déclaré Monica García-Pérez, professeur d’économie à l’Université d’État de St. Cloud. « C’est une période qui meurt après Noël, et il serait bon pour les entreprises en ligne de cibler un public plus jeune entre Noël et la première semaine de janvier. »

Le Venezuela, la Colombie, la République dominicaine, l’Argentine, le Mexique, l’Uruguay, Porto Rico, le Paraguay et Cuba font partie des pays qui célèbrent cette tradition. Chaque pays commémore la visite des mages de différentes manières, ainsi que des cadeaux différents. Au Venezuela, les cadeaux vont des petits jouets aux bonbons, tandis qu’à Porto Rico et au Mexique, les cadeaux ont tendance à être plus gros et plus chers.

La population hispanique américaine a atteint un record de 60,6 millions en 2019, en hausse de 930 000 par rapport à l’année précédente, selon le Pew Research Center. Entre 2010 et 2019, la part latino-américaine de la population totale des États-Unis est passée de 16% à 18%, et ils ont représenté près de la moitié de toute la croissance démographique américaine au cours de cette période.

Le pouvoir d’achat des Latino est également passé de 213 milliards de dollars en 1990 à 1,5 billion de dollars en 2018, selon un rapport Nielsen de 2019. Ce nombre devrait atteindre 1,9 billion de dollars en 2023.

Malgré cette croissance, García-Pérez dit qu’elle craint que les dons dans les ménages hispaniques ne diminuent cette année.

« La communauté hispanique a été très touchée financièrement par COVID, il est donc probable que les Hispaniques se soient décidés à propos de leur budget pour la Journée des Trois Rois », a déclaré García-Pérez.

Dans un rapport de septembre, 72% des ménages latinos ont signalé des problèmes d’argent au milieu du COVID-19, contre un tiers des ménages blancs.

Laspina a déclaré que la pandémie avait frappé la communauté, mais il espère qu’El Maestro sera en mesure de maintenir les traditions vivantes au cours de la nouvelle année.

« Quiconque n’a pas le temps d’acheter des cadeaux peut toujours faire des dons en argent, mais nous nous assurons toujours d’acheter suffisamment de cadeaux pour que chaque enfant puisse en avoir un – il vaut mieux avoir des restes que pas assez », a déclaré Laspina. El Maestro s’attend à ce que plus de 100 enfants arrivent tout au long de la journée dans l’activité à distance sociale.

