Journée des résultats du niveau A : les meilleures notes TOMBE alors que les étudiants ont été notés au 1er examen depuis Covid et qu’un troisième a raté le premier choix

Les résultats du TOP A-Level ont chuté aujourd’hui alors que les enfants ont vu leurs notes réduites pour faire éclater une bulle d’inflation Covid.

Pas moins de 82 % des élèves ont obtenu des notes A*-C cette année, et les meilleures notes A* ont doublé depuis 2019 pour atteindre un élève sur sept.

L’élève Millie Clark réagit à ses résultats de niveau A

Un tiers des élèves de niveau A ont raté leur premier choix d’université cette année Crédit : PA

Le nombre d’élèves admis à l’université est en baisse de 2% par rapport à l’année dernière Crédit : PA

Résultats du A-Level pour les grades AC en Angleterre

Pendant ce temps, 36,4% des étudiants ont obtenu A ou A * s.

Les résultats font partie d’un plan de retour à la normale après que les examens ont été déchirés pendant deux années consécutives grâce à Covid.

Mais la cohorte d’enfants de cette année a eu plus de flexibilité pour apporter du matériel dans la salle d’examen, suivre des cours supplémentaires et suivre moins de matières dans le but de les aider à s’adapter à nouveau aux examens.

Les filles battent toujours les garçons à tous les niveaux, mais l’écart s’est rétréci alors qu’elles se bousculent pour rattraper leur retard.

Pendant ce temps, l’anglais a abandonné les dix meilleurs niveaux A pour la première fois depuis le début des records alors que de plus en plus d’enfants choisissent les mathématiques, la psychologie et les sciences à la place.

Ceux qui suivent des cours T-Levels et BTech dans des matières professionnelles ont également obtenu leurs notes aujourd’hui.

Réagissant à ses notes de niveau A, Alfie Astley, 18 ans, étudiant à l’Ark Putney Academy dans le sud-ouest de Londres, s’est dit “très heureux” et “soulagé que tout soit fini”.

Le jeune Alfie a obtenu un A* en géographie, un A en art et un A en biologie.

Il va maintenant se diriger vers l’Université de Loughborough, son premier choix, pour étudier le graphisme.

Alfie a déclaré: “C’est très agréable d’être le premier de ma famille à aller à l’université.

“Je sais que certains de mes amis se sentent un peu déçus ou frustrés ; ils ont reçu des offres, mais n’ont pas été retenus pour leur premier choix. Je suis très reconnaissant de ne pas avoir été affecté négativement par quelque chose sur lequel je n’avais aucun contrôle, comme que l’inflation des notes. »

Les résultats d’aujourd’hui signifient qu’un tiers des étudiants de niveau A rateront leur premier choix d’université.

Le coup dur pour les jeunes vient du fait que le nombre total d’élèves acceptés dans les cursus a chuté de 2% par rapport à l’année dernière.

Mais les statistiques montrent que plus de jeunes de 18 ans défavorisés que jamais ont obtenu une place à l’université pour une année d’examen.

L’écart entre les élèves les plus et les moins favorisés qui vont à l’université s’est réduit à un niveau record.

Les chiffres initiaux du service d’admission UCAS montrent que seulement 425 830 places universitaires ont été occupées jusqu’à présent.

Claire Marchant, directrice générale d’UCAS, a déclaré: “Deux tiers de ceux qui ont postulé à l’enseignement supérieur britannique ont obtenu leur premier choix alors que nous sommes assis ici aujourd’hui.”

Les commissions d’examen ont durci leur acte cette année après que la pandémie a vu deux cohortes de niveau A se voir attribuer des “notes généreuses”.

En raison de la pandémie, les examens normaux ont été abandonnés en 2020 et 2021.

Les élèves suivaient toujours des A-Levels, mais ils étaient basés sur des cours et notés par des enseignants.

Le secrétaire à l’Éducation, James Cleverly, a déclaré à Sky News ce matin que c’était “toujours le plan” pour inverser l’inflation des notes.

Il a déclaré: «Le plan était toujours de ramener les notes au type de niveaux que nous voyions avant la pandémie.

«Cela va se voir cette année, de sorte que les étudiants pourraient obtenir des notes légèrement inférieures à ce qu’ils attendaient ou espéraient. Nous devrions voir la majorité des étudiants entrer dans l’établissement de leur choix.

Les élèves qui n’ont pas atteint leurs objectifs sont encouragés à téléphoner à leurs écoles et universités de choix pour discuter des options.

M. Cleverly a déclaré que l’UCAS Clearing est un excellent moyen de choisir un parcours alternatif.

L’UCAS pousse plutôt les étudiants vers plus d’apprentissages.

Environ 1 000 étudiants recevront pour la première fois des résultats de niveau T dans des matières professionnelles – où ils pourront combiner des études avec un placement dans l’industrie pour acquérir plus de compétences et d’expérience.

Bien que des milliers d’élèves écrasés aient raté des placements universitaires de rêve, M. Cleverly a insisté sur le fait que les résultats de cette année étaient positifs.

Environ 20% de plus de jeunes de 18 ans ont opté pour la première préférence ou les choix de réserve qu’en 2019.

Offrant des paroles de sagesse aux adolescents déçus, M. Cleverly a déclaré: “Si vous êtes déçu de vos résultats, mais ne vous inquiétez pas.

“Vous irez à l’université, épouserez l’amour de votre vie et aurez une carrière réussie.”

Un nouveau sondage a révélé hier que plus d’un parent sur quatre n’est pas satisfait de l’éducation de son enfant après la pandémie.

Près des deux tiers (63%) disent que le système d’examens doit être mis à jour – et un tiers (37%) estiment qu’ils devraient avoir moins d’examens à la fin de l’année, selon la recherche My Online Schooling.

A-Level grades A et A* à partir de 2019 – 2022 par région