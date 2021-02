Les Américains célèbrent la naissance de leur premier président, George Washington, le jour des présidents.

Mais quand est la journée des présidents et quelle est son histoire? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que la journée des présidents?

La Journée des présidents est une fête fédérale en Amérique célébrée le troisième lundi de février.

La fête commémore l’anniversaire de George Washington, le premier président des États-Unis né le 22 février 1732.

Il a été célébré le 22 février, véritable anniversaire de Washington, jusqu’en 1971, date à laquelle il a été officiellement remplacé par le troisième lundi de février.

Pourquoi célébrons-nous la journée des présidents?

Les Américains célèbrent la Journée des présidents en l’honneur et à la mémoire de George Washington.

La fête est également utilisée pour célébrer les anniversaires d’autres présidents, le plus souvent Abraham Lincoln.

L’origine de la Journée des présidents se situe dans les années 1880, lorsque l’anniversaire de Washington a été célébré pour la première fois en tant que jour férié fédéral.

Quels commerces et institutions ferment pour les vacances?

Jusqu’à la fin des années 1980, la plupart des entreprises fermaient le jour des présidents comme elles le feraient le jour de Noël.

Maintenant, beaucoup restent ouverts et organisent des ventes et des promotions à la place, tandis que les services gouvernementaux fédéraux et étatiques – y compris le service postal américain – sont toujours fermés.

Les écoles publiques élémentaires et secondaires ferment également généralement, tandis que de nombreux collèges et universités appliquent des horaires modifiés.

La Bourse de New York et le Nasdaq ferment généralement et les négociations normales reprennent le jour suivant.

La Securities Industry and Financial Markets Association recommande également que le marché obligataire américain ferme le jour des présidents.

Quand a lieu la Journée des présidents 2021?

Le jour férié tombe le troisième lundi de février de chaque année.

Cela signifie qu’en 2021, il sera célébré le lundi 15 février.

Fait intéressant, étant donné que la loi uniforme sur les vacances du lundi de 1971 stipulait que les vacances devaient tomber entre le 15 et le 21 février de chaque année, la journée des présidents ne tombe jamais le jour de l’anniversaire de Washington.

Que se passera-t-il le jour des présidents 2021?

La médaille Purple Heart, à l’effigie de Washington et décernée aux blessés ou tués au combat, est remise le jour des présidents.

Depuis 1862, le Sénat des États-Unis entend le discours d’adieu de Washington lu à haute voix par un membre du Sénat au Sénat, en alternance chaque année.

Habituellement, le jour des présidents, une cérémonie spéciale de dépôt de couronnes a généralement lieu au Lincoln Memorial à Washington DC.

Le plus grand défilé de la fête des présidents du pays a lieu chaque année à Alexandrie, en Virginie, avec des fanfares et des reconstitutions historiques.

Mais le défilé de 2021 a été annulé, certains événements d’accompagnement se déroulant virtuellement.

