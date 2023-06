Journée des peuples autochtones : une conversation avec la gouverneure générale Mary Simon

À l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, la gouverneure générale Mary Simon réfléchit aux défis auxquels sont confrontées les communautés des Premières Nations au Canada, au cours d’une saison record d’incendies de forêt qui ont ravagé les communautés.

Déjà ce mois-ci, 13 Premières Nations ont été évacuées alors que des incendies de forêt faisaient rage dans 11 provinces et territoires, chassant des milliers de personnes de chez elles.

Dans une entrevue avec CTV News de Rideau Hall, Simon a déclaré que les incendies de forêt sont un rappel viscéral aux Canadiens que de nombreux peuples autochtones vivent avec de fortes inégalités qui doivent être corrigées.

« Il est nécessaire de construire de meilleures infrastructures pour les communautés dans les régions éloignées. Et ce n’est pas seulement à cause des incendies de forêt, mais pour la vie de tous les jours. [They need] l’eau courante, les services de santé et d’éducation », a déclaré Simon. « Quand quelque chose comme cette catastrophe en termes d’incendies de forêt se produit, les gens semblent le remarquer davantage parce que les médias en parlent — mais ce sont des choses avec lesquelles les gens vivent tous les jours dans nos communautés autochtones.

La vice-royale a également évoqué ses efforts pour renforcer les relations Couronne-Autochtones. Avant le couronnement du roi Charles III en mai, Simon a orchestré une rencontre entre le nouveau monarque et les dirigeants inuits, métis et des Premières Nations.

« C’était l’occasion de dialoguer avec le roi. Ils voulaient avoir une conversation sur les défis auxquels ils étaient confrontés en tant que dirigeants de ce pays. »

Simon a déclaré qu’il y avait une « cohérence » entre les priorités de Charles III et les priorités des dirigeants autochtones sur le changement climatique et la diversité.

« Il y a un engagement à poursuivre ce dialogue », a déclaré Simon.

La gouverneure générale a également parlé de la fierté qu’elle éprouve à participer à une cérémonie d’investiture à Rideau Hall à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Plus de 30 personnes recevront l’Ordre du Canada et des médailles pour services méritoires mercredi. Les récipiendaires sont reconnus pour leur travail en faveur de la vérité et de la réconciliation.

« Nous devons non seulement admirer mais célébrer ce que les gens font – et combien nous avons avancé. »

Dans le cadre des célébrations, Simon participera également à une installation artistique géante avec l’artiste métisse Tracey-Mae Chambers. Le projet vise à encourager une meilleure compréhension de l’héritage douloureux des pensionnats indiens au Canada et implique que Simon et Chambers crochetent ensemble devant les portes de Rideau Hall.

Simon, une Inuk, dit qu’elle a d’abord appris à entrelacer des boucles de fil en grandissant à Kuujjuaq, dans le nord-est du Québec. Adolescente, la vice-royale cousait ses propres bottes et parkas, et crochetait des chapeaux et des mitaines. Mais Simon admet que ses compétences en crochet sont un peu rouillées et qu’elle a dû passer quelques jours à s’entraîner avant de participer à l’installation artistique de mercredi.

« J’ai acquis beaucoup de compétences dans ma vie passée. Je ne fais plus souvent ces choses parce que je n’ai plus le temps qu’avant – mais je me souviens encore comment le faire », a déclaré Simon.