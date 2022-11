Journée des enfants 2022 : Alia Bhatt à Hrithik Roshan à Aamir Khan ; Les stars de Bollywood, qui ont commencé leur carrière en tant qu’enfants acteurs [Watch Video]

Journée des enfants 2022 : Chaque année, le 14 novembre, nous célébrons tous la Journée des enfants partout au pays. C’est l’anniversaire de naissance du premier Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, qui aime beaucoup les enfants. Les stars de Bollywood célèbrent également cette journée. Si nous parlons de l’industrie de Bollywood, de nombreuses superstars ont commencé leur carrière dans les années 80 et 90 et nous ont tous impressionnés par leurs performances. Alia Bhatt a été présentée dans le film Sangharsh en 1999. Shahid Kapoor a également commencé sa carrière en tant qu’enfant acteur dans la publicité pour Complan Boy. Jetons un coup d’œil à certains des acteurs les plus connus de l’industrie qui ont commencé leur carrière lorsqu’ils étaient enfants. Regarder la vidéo.