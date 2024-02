Journée des droits des femmes 2024 : les expositions femmes et féministes à voir à Paris

Ce 8 mars 2024, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes : l’occasion de mettre à l’honneur les femmes artistes, grâce à de nombreuses expositions à découvrir à Paris et en Île-de-France.

Ils sont peintres, sculpteurs, muses, photographes, acteurs, artistes contemporains, actrices, politiques… Ils ont inspiré des artistes ou créé leur propre art, leur propre univers. Comme vous pouvez le voir, à ce sujet 8 mars 2024, nous célébrons les femmes dans l’art à Paris ! Marquer Journée internationale des droits des femmesnous avons rassemblé une sélection dedes expositions qui mettait les femmes à l’honneur.

Par leur talent et leur travail, ils ont marqué le monde de l’art à toutes les époques, dans tous les styles, avec tous les instruments à leur disposition. Ces artistes femmes ont bouleversé leurs domaines, mais ils n’obtiennent pas toujours la reconnaissance qu’ils méritent.

C’est pourquoi les musées, galeries et lieux d’art ont à cœur de les remettre sur le devant de la scène, avec des expositions dédiées à leur travail ou à leur influence sur le monde de la culture. Des expositions que l’on a plaisir à visiter, dès leur ouverture !

C’est donc décidé, ce 8 mars, nous mettons les artistes femmes à l’honneur. Mais où les voir, où les découvrir ? Pour profiter de leur travail, rien de plus simple : il suffit de visiter les expositions ci-dessous !

Tina Modotti : l’exposition photo rétrospective au Jeu de Paume – nos photos

Artiste moderne et engagée, Tina Modotti est à l’honneur au Jeu de Paume, Paris, du 13 février au 26 mai 2024. Une exposition photo rétrospective à ne pas manquer. [Read more]

Abus de souffle, l’exposition photo humaniste et engagée de Bertille Bak dévoilée au Jeu de Paume

Le Jeu de Paume donne carte blanche à Bertille Bak, nominée pour le Prix Marcel Duchamp 2023. Découvrez l’exposition photo Abus de souffle, présentée du 13 février au 26 mai 2024. [Read more]

Suzanne Husky expose au Drawing Lab – nos photos

Découvrez l’univers captivant de Suzanne Husky au Drawing Lab, du 26 janvier au 7 avril 2024. L’exposition « Le temps profond des rivières », lauréate du Prix Drawing Now 2023, propose une aventure unique alliant art, nature et engagement écologique. Prêt à plonger dans son univers ? [Read more]

“Dans les vents de l’oubli” à Fluctuart : l’exposition gratuite de la pionnière de l’art urbain Tania Mouraud

Nouvelle installation chez Fluctuart ! Cette fois, la péniche dédiée au street art accueille Tania Mouraud, considérée comme l’une des pionnières de l’art urbain, pour une exposition personnelle intitulée “Dans les vents de l’oubli”. La découverte est gratuite du 16 février au 28 avril 2024. [Read more]

Exposition “Extérieurs – Annie Ernaux et la photographie” à la Maison Européenne de la Photographie

La Maison Européenne de la Photographie consacre sa nouvelle exposition à l’œuvre d’Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022. Voici ce qui vous attend à la MEP du mercredi 28 février au dimanche 26 mai 2024 pour cette exposition inédite intitulé “Extérieurs – Annie Ernaux et la photographie”. [Read more]

Kate Barry : une exposition rétrospective au Quai de la Photo à Paris, nos photos

Le Quai de la Photo, le centre d’art flottant dédié à la photographie contemporaine, consacre une rétrospective à Kate Barry à l’occasion des 10 ans de sa mort en 2013 à l’âge de 46 ans. Intitulée « My Own Space », cette exposition, à découvrir gratuitement du 15 décembre 2023 au 20 mars 2024, révèle la diversité de son travail. [Read more]

Rétrospective de la créatrice de mode Iris Van Herpen au Musée des Arts Décoratifs

Iris Van Herpen sera la prochaine créatrice de mode à être mise à l’honneur par le Musée des Arts Décoratifs, dans le cadre d’une exposition rétrospective du 29 novembre 2023 au 28 avril 2024. Entre mode, technologie et « méta-morphisme », l’installation promet d’être exceptionnel! [Read more]

Myriam Mihindou : une installation sonore immersive au Musée du Quai Branly

Myriam Mihindou a été invitée à investir la galerie Marc Ladreit de Lacharrière au Musée du Quai Branly – Jacques Chirac du 6 février au 10 novembre 2024. Pour l’occasion, l’artiste contemporain franco-gabonais dévoile une œuvre sonore immersive, conçue en résonance avec la collection d’instruments de musique détenue par le célèbre musée parisien. [Read more]

Chana Orloff : découvrez nos photos de l’exposition de sculptures de l’artiste au Musée Zadkine

Du 15 novembre 2023 au 21 mars 2024, le Musée Zadkine consacre une exposition à Chana Orloff, sculpteur emblématique mais injustement méconnue, intitulée « Sculpter l’Époque ». Situé à deux pas de l’ancien atelier de l’artiste, ce musée parisien propose une immersion dans l’œuvre de cette figure féminine forte et libre. Plus d’une centaine de ses créations, reflets de sa vision unique de la féminité et de la maternité, sont exposées. [Read more]

Peinture, sculpture, photographie, art engagé ou classique : il y en a pour tous les goûts. Venez rencontrer les femmes de Paris !