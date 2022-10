Journée des champions d’Ascot: le greffier Chris Stickels insiste sur le fait qu’il n’y a aucun problème au sol malgré les prévisions mitigées de pluie | Nouvelles de la course

Le directeur de course d’Ascot, Chris Stickels, surveille de près les prévisions météorologiques incohérentes avant la Journée des champions britanniques de Qipco, en direct sur Sky Sports Racing, mais a révélé que le terrain ne serait probablement pas pire que mou.

A midi mercredi, le terrain dans la préparation de la journée la plus riche de courses de plat en Grande-Bretagne est resté bon à mou.

Les craintes de précipitations importantes avant la carte de samedi, qui verra le chant du cygne de Baaeed invaincu dans les Champions Stakes, s’estompent, certaines prévisions suggérant que de fortes pluies dans le sud de l’Angleterre jeudi pourraient manquer la piste du Berkshire.

“Le terrain en ce moment, nous sommes bons à doux”, a déclaré Stickels. “La prévision est confuse, car il y a différentes prévisions. Nous ne sommes pas vraiment sûrs. Nous prévoyons entre 5 mm et 12 mm d’ici la fin de la course.

“Les prévisions de jeudi sont un peu floues. Nous nous attendons à une légère averse ou deux dans la nuit de jeudi, ce qui ne représente pas une quantité énorme – 1,5 mm à 2 mm peut-être.

“Mais demain matin, la bande de pluie qui est attendue dans le sud du pays, il y a des prévisions contradictoires quant à savoir si nous l’obtiendrons ou non. Certains suggèrent que nous le ferons, certains suggèrent que ce sera plus au sud de Nous. C’est ce qui n’est pas clair. Cela pourrait être n’importe quoi de 7 mm ou 8 mm à rien.

Conditions récentes de la Journée des champions 2021 – Bon à doux (doux par endroits) 2020 – Doux (Lourd par endroits) 2019 – Lourd 2018 – Doux 2017 – Doux (Lourd par endroits)

“Il n’y a vraiment rien à craindre. Si nous obtenons de la pluie, nous nous retrouverons avec un sol mou, si nous ne le faisons pas, nous ne le ferons pas. Ce sera bon à mou.

“Après-demain, il peut y avoir une averse impaire vendredi soir et une averse impaire samedi. Ça va être venteux.”

Image:

Le Revenant gagne dans des conditions douces à Ascot en 2020





C’est une période extrêmement chargée pour la piste à double usage, avec des courses de sauts commençant dans une quinzaine de jours.

Avec un été aussi sec, la piste de sauts a été desséchée en juillet mais a été ramenée à la vie par le personnel au sol et semble maintenant immaculée.

Stickels a déclaré: “La piste de sauts revient bien, donc c’est positif. L’équipe a travaillé très dur. Ils ont fait un excellent travail. C’est une période de l’année aussi occupée que pour nous – c’est comparable à mener jusqu’à Royal Ascot.

“Nous avons couru le week-end avant-dernier et nous avons la Journée des champions ce week-end, et dans deux semaines, nous sautons.

“Il y a donc énormément de travail à faire sur la piste pour tout préparer et il y a aussi la possibilité supplémentaire d’utiliser la piste de sauts pour la Journée des champions, ce qui le rend un peu plus difficile.

“L’équipe a travaillé incroyablement dur et c’est formidable qu’ils aient remporté le prix RCA Dual Purpose Groundstaff plus tôt cette année et c’est bien qu’ils aient été reconnus de cette façon.”