Journée des champions d’Ascot: Adayar «régale» Charlie Appleby avant l’affrontement épique de Baaeed en direct sur Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

Charlie Appleby savoure la perspective de voir Adayar verrouiller les cornes avec Baaeed dans les Qipco Champion Stakes à Ascot, en direct sur Sky Sports Racing le 15 octobre.

Le héros de Derby et King George de la saison dernière a raté plusieurs engagements plus tôt cette année en raison du fait qu’il ne plaisait pas entièrement à son entraîneur à la maison.

Le poulain de Frankel est finalement revenu après 11 mois d’absence de la piste lors du meeting de Doncaster à St Leger et a surclassé comme on pouvait s’y attendre ses deux rivaux, établissant un retour au niveau du groupe 1 à l’automne.

Une deuxième inclinaison au Prix de l’Arc de Triomphe, dans lequel il a terminé quatrième la saison dernière, a été brièvement évoquée – mais Appleby a finalement décidé de garder sa poudre sèche pour la Journée des champions, où il doit rencontrer le brillant Baaeed, qui tentera de couronner une carrière invaincue avec une 11e victoire.

Faisant le point sur le bien-être d’Adayar mardi matin, Appleby a déclaré: “Je suis ravi. Au cours des deux derniers mois, il a de nouveau montré les bons signes, ils étaient ce que nous avons vu au printemps et évidemment ce que nous avons vu comme un trois -Age.

“Je pense que les gens m’ont entendu dire avant que c’était frustrant de regarder la Coronation Cup et le King George passer avec lui debout dans son écurie, mais nous avons toujours senti que nous devions faire ce qui est juste par le cheval et nous avons atteint un point où nous l’avons juste complètement laissé partir et lui avons dit que nous le laisserions nous dire quand il serait prêt.

“En entrant à Doncaster, nous étions très confiants car il nous avait montré les bons signes et il a dûment accepté car vous vous attendriez à voir un vainqueur du King George et du Derby gagner.”

Le manieur de Moulton Paddocks aimerait voir Adayar remporter un groupe un sur 10 stades pour augmenter sa valeur potentielle d’étalon et espère que sa relative fraîcheur s’avérera essentielle.

Il a ajouté: “Revenir à un mile et quart était quelque chose qui, selon moi, allait lui convenir – il est issu d’une de nos juments élevées à la maison (Anna Salai) et est par Dubawi, donc le rythme était toujours là.

“Nous entrons dans la Journée des champions avec des jambes fraîches. J’envisageais de courir dans l’Arc, mais nous avons vu les conditions et nous ne voulions pas qu’il ait potentiellement sa dernière course dans ces conditions. Si le terrain avait été bon, vous pouvez aller à l’Arc et le tremplin vers la Journée des Champions, mais nous ne pensions pas que ces conditions seraient bonnes pour le cheval.

“Nous attendons avec impatience Ascot et nous attendons avec impatience qu’il concoure au niveau du groupe 1 sur 10 stades et nous pensons qu’il a le rythme pour le faire.

“Ça va être une super course (avec Baaeed). C’est ce que veut la course et c’est ce que nous voulons voir, deux bons chevaux s’affrontent. Vous n’avez besoin que de deux chevaux pour une course et j’espère que si ces deux montez, ce sera assez bien.”

Si Adayar courra au-delà de la Journée des champions cette année, cela dépendra du résultat.

Appleby a déclaré: “Si nous avons la chance de gagner, je suis sûr que nous parlerons en équipe et dirons que cela suffit pour cette année? Nous pourrions potentiellement attendre avec impatience l’année prochaine et ce qui nous attend.

“Ou, s’il est battu et termine deuxième, est-ce que nous nous tournons également vers la Breeders ‘Cup? Cela ne m’inquiéterait pas de voyager avec lui et il a les jambes fraîches, mais nous éliminerons d’abord la Journée des champions. “