Journée des champions britanniques: William Buick s’apprête à remporter la couronne méritée de champion jockey après le chagrin de 2021 | Nouvelles de la course

Ce sera un doux moment samedi à Ascot pour William Buick, qui devrait enfin mettre la main sur le trophée du championnat des Jockeys.

Buick prend une avance inattaquable de plus de 60 gagnants dans la dernière semaine de la saison, passant la barre des 150 avec succès sur Pogo vendredi dernier à Newmarket.

Le pilote norvégien de 34 ans a remporté 151 victoires la saison dernière, mais ce n’était pas suffisant pour remporter le titre, manquant par deux dans des circonstances controversées pour Oisin Murphyqui a ensuite été suspendu pendant 14 mois pour avoir enfreint le protocole Covid et induit en erreur la British Horseracing Authority.

Oisin Murphy détient le trophée après avoir été couronné champion jockey pour 2021





Murphy remettrait sa licence peu de temps après pour se concentrer sur sa rééducation après une série de tests respiratoires ratés, mais il a été suggéré dans certains milieux que le jockey irlandais devrait abandonner son titre à Buick.

Parlant de la bataille pour le championnat de la saison dernière, Buick a admis qu’il était difficile de subir une défaite aussi courte et a ajouté que le chagrin de cette défaite l’avait galvanisé pour faire mieux cette fois-ci.

‘Comment vais-je célébrer? Je ne peux pas te dire ça !

“Je suis sorti l’année dernière pour être champion jockey, donc pour perdre un ou deux à la fin, vous pensez que je ne veux plus me retrouver dans cette situation”, a déclaré Buick. Sky Sports Racing.

“Mon mandataire [Tony Hines] a dit que nous devions y aller très tôt – y aller aussi fort que possible aussi longtemps que possible.

“Nous avons continué à faire avancer les choses – vous ne pouvez jamais prédire que cela se passera comme cela s’est passé. Nous y avons travaillé et avons obtenu tout le soutien dont nous avions besoin.

“C’est quelque chose que j’ai apprécié – bien que ce soit un travail difficile, je pense que j’ai prospéré grâce à cela.

“C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire mais je ne sais pas comment je vais réagir. Comment je vais fêter ça ? Je ne peux pas te le dire !”

Le partenariat de Buick avec Charlie Appleby et Godolphin a été à peine croyable ces dernières années, le succès de Group One et Classic étant un thème régulier de leur relation.

William Buick et Charlie Appleby





Gloire du derby avec Masarle succès du roi George sur Adayar et la victoire de la Breeders’ Cup Yibir se démarquent comme certains des faits saillants les plus récents, mais cela a été une sorte de tapis roulant en ce qui concerne les victoires au niveau du groupe pour le duo au cours de la dernière décennie.

“Charlie [Appleby] est incroyable”, a-t-il ajouté. “Non seulement ce qu’il a accompli dans ce pays, mais à l’échelle mondiale, est phénoménal et nous avons une excellente relation de travail.

“Maintenant, notre sport est mondial et il est important que nos chevaux voyagent beaucoup. Charlie [Appleby] aime faire voyager ses chevaux partout où il l’entend et j’ai apprécié cet aspect.”

Mais aussi importantes que soient les victoires à Royal Ascot et les samedis du groupe 1, comme le dit le dicton, le faire un mardi soir froid à Stoke (ou devrait-ce être Wolverhampton?) est tout aussi important et cela a été la clé de la course au titre de Buick.

William Buick célèbre après la victoire de Masar dans le Derby 2018





“Vous n’avez jamais le droit d’être champion”

“Vous devez toujours équilibrer”, a ajouté Buick. “Vous devez être cohérent, mais vous devez toujours vous présenter. Ce n’est pas bon d’être un jockey fatigué le grand jour car ce sont les jours qui comptent.

“Vous devez d’abord savoir si vous pouvez supporter la charge de travail et c’est quelque chose que je sentais que je pouvais faire et que j’avais l’impression de faire, alors il y a deux ou trois ans, j’ai décidé que c’était quelque chose qui pourrait bien fonctionner.

“Beaucoup de choses doivent aller bien – vous n’avez jamais le droit d’être champion, c’est quelque chose pour lequel vous devez travailler.

“L’année dernière, les deux ans ont indiqué qu’ils allaient être de bons trois ans.”

Noble Style et William Buick décrochent les Gimcrack Stakes à York





“Cela signifie beaucoup. Quand vous débutez en tant que jeune jockey, c’est ce que vous voulez accomplir. Vous voulez gagner le Derby et devenir champion jockey.”

Buick n’a pas suivi la voie traditionnelle vers le sommet, bien que la course soit dans son sang, avec son père Walter huit fois jockey champion scandinave et sa mère une cavalière de dressage.

Sa carrière au Royaume-Uni a commencé avec Ian et plus tard Andrew Balding à Kingsclere, et bien qu’il soit censé retourner en Norvège pour poursuivre ses études, les chevaux allaient bientôt avoir la priorité.

William Buick célèbre après avoir conduit Yibir à la victoire dans la course Breeders ‘Cup Turf





« C’était un aller simple !

“Quand j’allais à Kingsclere chez Andrew Balding, j’y allais pendant mes vacances scolaires et j’adorais ça”, a-t-il ajouté.

“C’était un travail difficile et j’avais l’habitude de m’enfuir et de tomber tous les jours, mais je me relevais toujours.

“J’étais si léger et si faible à l’époque mais évidemment je n’étais que jeune. J’ai toujours espéré qu’une fois que j’aurais quitté l’école, j’irais là-bas.

“Une fois que j’ai quitté l’école, j’étais censé faire une année de plus parce que j’avais promis à maman que je ferais une autre année en Norvège.

“Une fois que je suis arrivé en Angleterre à Park House, j’avais fini ! C’était un aller simple.”

C’était en 2007 lorsque William a monté son premier vainqueur du Royal Ascot en tant qu’apprenti de 5 livres sur Missile sombre dans le Wokingham Stakes, un moment que le père Walter a admis lui a fait monter la larme à l’œil.

Et 15 ans plus tard, sur la même piste, il s’attend à des scènes tout aussi fières lorsque son fils s’approche pour récupérer son titre qui a mis si longtemps à se fabriquer.

“Nous sommes tous très fiers en tant que famille. C’est une belle aventure pour moi tout au long du chemin avec William.

“Nous l’avons fait démarrer du bon pied et il a juste progressé à partir de là et ce serait la cerise sur le gâteau.

William Buick sourit devant les caméras après avoir remporté les 2000 Guinées irlandaises





“Évidemment, je lui ai donné beaucoup de conseils au départ. Pas tant sa conduite mais plus sur la façon dont il se comportait et pour moi c’était plus important.

“Nous avons eu quelques barneys en cours de route au début des portes, mais il est venu bien à la fin.

“Je n’oublierai jamais quand il a monté son premier vainqueur à Royal Ascot. Il réclamait encore 5 livres à l’époque et il se trouve que j’étais là ce jour-là.

“J’ai été interviewé à la BBC et j’ai versé une larme ce jour-là et j’ai dû la cacher.

“De retour à Ascot, oui, je vais verser une larme.”

Native Trail monté par le jockey William Buick (à droite) en route pour gagner le bet365 Craven Stakes





La remarquable saison 2022 de Buick

Le champion jockey en attente avait le choix peu envieux de choisir entre deux poids lourds Godolphin lors de la Classique d’ouverture de la saison, les 2000 Guinées.

Malheureusement pour Buick (et heureusement pour son compatriote Godolphin James Doyle), il a choisi Champion 2-YO Native Trail qui n’a pu terminer que deuxième derrière le compagnon d’écurie Charlie Appleby. Coroebusqui a accéléré intelligemment pour remporter le prix à Newmarket.

Buick obtiendrait son succès classique sur Sentier autochtone trois semaines plus tard, lors de l’atterrissage d’une cote prohibitive de 2/5 dans les 2000 Guinées irlandaises de manière professionnelle.

Native Trail et William Buick célèbrent après avoir remporté les 2000 Guinées irlandaises





Il a également aidé Appleby à réaliser un remarquable triplé de 2000 Guinées, remportant la version française avec sensation internationale. Jeux modernesqui a remporté la Breeders’ Cup Juvenile Turf à l’âge de deux ans.

Le même cheval a également pris la troisième place du Derby français derrière l’impressionnant Vadeni, avant de revendiquer la gloire canadienne dans le Group One Woodbine Mile le mois dernier.

Le Royal Ascot de Buick a pris un départ idéal avec un autre succès dans le Groupe 1, cette fois à bord de Coroebus dans les St. James’s Palace Stakes qui a combattu une série de rivaux dans le dernier kilomètre sous une conduite puissante du champion élu.

Coroebus et Maljoom s’affrontent dans les St James’s Palace Stakes à Royal Ascot





Malheureusement, ce serait la dernière fois que nous verrions Coroebus dans l’enceinte du vainqueur, après avoir subi une blessure mortelle dans le Prix du Moulin à ParisLongchamp.

La réunion royale s’est avérée fructueuse pour Buick, qui a eu cinq gagnants sur la semaine, y compris des manèges extérieurs sur Plage de safran dans le Duke of Cambridge Stakes et clôturant la rencontre avec la victoire sur le Willie Mullins formé Strate dans le Queen Alexandra Stake.

Il a sans doute été un peu malchanceux de ne pas décrocher le titre de Leading Jockey pour la réunion, à égalité avec Ryan Moore sur cinq victoires mais en deçà du compte à rebours avec moins de deuxièmes places.

Creative Force monté par James Doyle (chapeau blanc) remporte les Jersey Stakes





Cela comprenait un deuxième battu au cou sur Creative Force derrière son compagnon d’écurie Naval Crown dans les Platinum Jubilee Stakes, une victoire qui aurait été suffisante pour prendre le coureur de tête.

Saffron Beach de Jane Chapple Hyam s’est également avéré un gagnant international populaire plus tard dans la saison, remportant le Groupe Un Prix Rothschild à Deauville.

Ce ne sont pas seulement les victoires du groupe qui ont aidé Buick à remporter le titre, avec une remarquable huit victoires consécutives entre Newmarket le 16 juillet et Sandown le 20 juillet.

Saffron Beach et William Buick après avoir remporté les Sun Chariot Stakes à Newmarket.





Ses patchs violets se sont avérés être un thème régulier, déclenchant un autre quadruple en septembre à Sandown ainsi qu’une superbe série de sept victoires sur dix manèges à Goodwood en août.

Le pilote norvégien a remporté d’autres victoires de Groupe avec des perspectives d’avenir passionnantes, avec Lezoo prenant les enjeux du groupe un Cheveley Park à Newmarket et les enjeux de Gimcrack lors de la réunion d’Ebor avec la star Godolphin, deux ans Style noble.

Regardez la Journée des champions britanniques ce samedi, en direct sur Sky Sports Racing.