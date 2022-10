Journée des champions britanniques: Jadoomi complété pour affronter Inspiral dans Queen Elizabeth II Stakes | Nouvelles de la course

Jadoomi a été complété pour affronter la pouliche de première classe Inspiral dans les Queen Elizabeth II Stakes lors de la Journée des champions Qipco à Ascot samedi.

Le hongre de l’empereur romain germanique est trois sur trois cette saison pour Simon et Ed Crisford, complétant son tour du chapeau avec une démonstration dominante dans les Boomerang Stakes à Leopardstown le mois dernier.

Connections a immédiatement évoqué la possibilité qu’il soit ajouté au champ QEII et a augmenté les frais supplémentaires de 70 000 £ requis pour le faire lundi matin.

Inspiral et Frankie Dettori





Le grand favori du groupe 1 à 1,1 million de livres sterling est Inspiral, formé par John et Thady Gosden, qui a déjà remporté deux victoires au plus haut niveau cette saison.

La fille de Frankel a été spectaculaire en remportant les Coronation Stakes à Royal Ascot et alors qu’elle a subi une défaite choc à Falmouth le mois suivant, elle a rebondi en battant les garçons dans le Prix Jacques le Marois à Deauville en août.

Charlie Appleby et William Buick devraient faire équipe avec Modern Games – vainqueur des 2000 Guinées françaises et deuxième derrière Baaeed dans les Sussex Stakes avant de remporter une première année au Canada.

William Buick chevauchant Modern Games vers la victoire dans le Grade One Woodbine Mile





Les espoirs français seront portés par The Revenant, qui a terminé deuxième du QEII en 2019, l’a remporté en 2020 et a terminé quatrième derrière Baaeed lors du renouvellement de l’année dernière.

La paire El Drama et Bayside Boy de Roger Varian, Raadobarg de Johnny Murtagh, Tempus formé par Archie Watson, Checkandchallenge de William Knight et Tenebrism d’Aidan O’Brien complètent le champ potentiel.

Hollie Doyle et Trueshan





Un après-midi de course fantastique commence avec la Qipco British Champions Long Distance Cup, dans laquelle le star stayer d’Alan King, Trueshan, pourrait tenter un triplé.

Le joueur de six ans a remporté la victoire en 2020 et 2021 et devrait retourner dans le Berkshire à condition que les conditions soient jugées appropriées.

Bien que Kyprios n’ait pas été confirmé, son entraîneur Aidan O’Brien est toujours susceptible d’être représenté avec Wordsworth et le vainqueur irlandais de Cesarewitch Waterville dans le mélange.

Le héros de St Leger de Varian, Eldar Eldarov, et le vainqueur de la Coupe Doncaster d’Andrew Balding, Coltrane, sont également présents. Dix-neuf chevaux ont tenu tête au Qipco British Champions Sprint, dont le vainqueur de l’année dernière, Creative Force.

Ses rivaux potentiels incluent Rohaan, formé par David Evans, l’impressionnant vainqueur des Renaissance Stakes de Tim Easterby, Art Power, et le buteur du Prix de la Forêt de Ralph Beckett, Kinross.

La championne en titre Eshaada fait partie des 17 en lice pour les Qipco British Champions Fillies & Mares Stakes avec Emily Upjohn, Sea La Rosa, Mimikyu et Verry Elleegant prêts à l’affronter.