Journée des célibataires en Chine 2023 : gagnez la tête et le cœur avec de la valeur et du divertissement

Les vents contraires économiques et le commerce électronique diffusé en direct placent la barre plus haut pour le festival de cette année – et au-delà.

En un coup d’œil Dans le troisième Retail Holiday Newsletter de Bain de 2023, nous présentons en avant-première le dernier épisode du plus grand événement commercial au monde : la Journée des célibataires en Chine.

Dans un contexte de ralentissement économique, plus des trois quarts des acheteurs interrogés pour la Journée des Célibataires prévoient de dépenser moins ou de maintenir leurs dépenses aux niveaux de 2022.

Pourtant, les détaillants peuvent encore gagner en s’adaptant à la fuite vers la valeur et en combinant shopping et divertissement grâce à la diffusion en direct et à d’autres innovations. L’édition de cette année du plus grand festival de shopping au monde – l’extravagance de la Journée des célibataires qui commence fin octobre et culmine le 11 novembre – présente un nouveau défi pour les détaillants chinois qui va au-delà des contraintes de croissance plus structurelles auxquelles ils ont été confrontés lors de l’événement de 2022. En 2023, leur tâche est de s’adapter à une ambiance plus soucieuse de la valeur tout en faisant un travail encore meilleur pour divertir et ravir les acheteurs. Ce n’est pas une tâche facile. D’une part, cela ne signifie pas simplement offrir davantage de réductions qui caractérisent depuis longtemps la Journée des célibataires. Les playbooks efficaces s’appuieront probablement sur un plus large éventail de tactiques qui offrent une meilleure valeur quotidienne aux acheteurs. Dans le même temps, les principaux détaillants chinois se préparent également à exploiter pleinement les innovations de vente au détail axées sur le contenu, telles que le commerce électronique en direct, une tendance menée par la Chine et que les détaillants du monde entier surveillent de près. Les difficultés macroéconomiques chinoises qui rendent les consommateurs plus soucieux de la valeur ont été largement médiatisées, notamment le ralentissement de la forte croissance du PIB du pays, la faiblesse relative de la confiance des consommateurs et les inquiétudes concernant le marché immobilier. Ces pressions macroéconomiques, qui prévalent malgré la réouverture totale de la Chine face aux restrictions liées au Covid plus tôt cette année, se reflètent dans les résultats de notre enquête annuelle préalable à la Journée des célibataires auprès de 3 000 acheteurs chinois. Une fois de plus, il existe un déséquilibre dans les intentions de dépenses, puisque 77 % des personnes interrogées prévoient de dépenser moins ou de maintenir leurs dépenses pour l’événement cette année, contre seulement 23 % se préparant à dépenser plus (voir Figure 1). Ce niveau de prudence est conforme aux perspectives mitigées que nous avons vues avant la Journée des célibataires de l’année dernière, largement liées à la taille et à la maturation progressive du festival, lancé en 2009 et progressivement imité par des événements concurrents dans un commerce de détail de plus en plus fréquenté. calendrier. Dans un contexte macroéconomique défavorable, seul un acheteur sur quatre prévoit d’augmenter ses dépenses en festival cette année.









En 2023, il semble y avoir encore un élément de ralentissement structurel autour de l’événement lié à sa longévité et à son ampleur. Seuls 53 % des acheteurs nous ont dit qu’ils étaient enthousiasmés par la Journée des célibataires, contre 76 % en 2021. Mais l’enquête de cette année a également approfondi les intentions de dépenses générales au-delà de la Journée des célibataires. Cela montre que la prudence en matière de dépenses liée au festival correspond à un climat de retenue plus général : 71 % des personnes interrogées nous ont déclaré qu’elles réduiraient ou maintiendraient leurs dépenses de détail jusqu’en 2023. Les détaillants sont confrontés à bien plus qu’une simple lassitude des rabais.

La fuite vers la valeur

La tendance sous-jacente est une fuite vers la valeur. Notre enquête met en évidence quels acheteurs chinois sont susceptibles d’être plus soucieux de la valeur. Sans surprise, les consommateurs à faible revenu, qui représentent environ 60 % de la population chinoise, étaient les plus soucieux des valeurs (voir Figure 2). Il existe également des dynamiques géographiques et démographiques. Les habitants des villes de niveaux 3, 4 et 5 (qui sont plus petites et moins riches que les agglomérations de niveaux 1 et 2) sont les plus susceptibles de ressentir la pression, en particulier s’ils font également partie de la cohorte d’âge des baby-boomers, de la génération Z ou de la génération X. Cette mentalité soucieuse de la valeur était également une caractéristique des acheteurs de la génération Z des grandes villes et des tranches de revenus les plus élevées, qui n’ont pas encore développé le pouvoir d’achat de leurs pairs plus âgés.