Journée des anciens combattants : Tom Cruise dans “Top Gun”, Bradley Cooper dans “American Sniper” sont les vedettes de films militaires emblématiques

Des gens à travers le pays rendront hommage aux vétérans militaires pour leur service courageux et honorable au pays vendredi, y compris certains des meilleurs acteurs d’Hollywood qui ont joué des rôles de film qui ont dépeint des personnalités militaires.

Bradley Cooper a interprété le regretté US Navy SEAL Chris Kyle dans “American Sniper”. L’acteur a révélé qu’il “appréciait les anciens combattants” avant de tourner le film, mais qu’il n’était pas au courant des conséquences que cela avait sur les familles des militaires et des femmes. Mark Wahlberg était un partisan de longue date des vétérans militaires avant son rôle en 2013 dans “Lone Survivor”.

Voici un aperçu d’autres stars hollywoodiennes qui ont dépeint des personnages militaires fictifs et non fictifs.

Tom Cruise, franchise “Top Gun”

Tom Cruise a dépeint le pilote de chasse, le lieutenant Pete “Maverick” Mitchell dans le film original “Top Gun” sorti en 1986 et sa suite, “Top Gun: Maverick”, en 2022.

Cruise a remporté le plus gros lancement de film de sa carrière avec “Top Gun: Maverick”, rapportant environ 151 millions de dollars au box-office pendant le week-end du Memorial Day.

Cruise a joué pour la première fois “Maverick”, un jeune aviateur naval à bord du porte-avions USS Enterprise, en 1986. Il a travaillé avec Kelly McGillis, Val Kilmer, Meg Ryan, Tim Robbins et Anthony Edwards.

Bradley Cooper, “Sniper américain”

Bradley Cooper a interprété le Navy SEAL Chris Kyle dans “American Sniper”. L’autobiographie de Chris en 2012 “American Sniper” a détaillé comment il est devenu le tireur d’élite le plus prolifique des États-Unis pendant la guerre en Irak. Kyle est décédé en 2013 après avoir été tué par balle dans un champ de tir au Texas.

En 2015, Cooper a partagé dans une interview avec le magazine People qu’il était un partisan de longue date des vétérans militaires.

“J’ai toujours été intéressé sur le plan personnel à aider nos vétérinaires. J’ai fait partie de l’USO [United Service Organizations] en tournée pendant plus de huit ans”, a-t-il partagé. “” J’avais une appréciation pour les vétérans avant cela, mais ce que je ne savais certainement pas, c’est le bilan que cela fait peser sur la famille “, a ajouté Cooper.

Après la sortie du film en 2014, l’acteur a organisé des projections de films privés, invitant des vétérans militaires. Il a également visité plusieurs hôpitaux pour montrer sa gratitude à ceux qui ont servi.

“Les gens étaient prêts à s’exprimer dans un format qu’ils ne feraient jamais normalement”, a expliqué Cooper. “Mais parce qu’ils ont vu l’histoire de Chris, ils étaient prêts à dire:” Merci d’avoir mis un gars avec qui je peux m’identifier là-haut et que ce soit tout de suite quelque chose que je sais être exact. “”

Cooper a noté que jouer le rôle de Chris Kyle avait “changé la vie”.

Brad Pitt, “Fureur”

Brad Pitt a joué dans “Fury”, le film de la Seconde Guerre mondiale basé en 1945 sur la grève contre l’Allemagne nazie. Pitt a dépeint le rôle d’un commandant, Don Collier, alors qu’il menait son équipage de cinq hommes en territoire ennemi.

Le producteur du film, David Ayer, est un vétéran de la Marine.

En 2014, le Newseum de Washington, DC, a organisé un gala pour le film où la US Color Guard a présenté le drapeau américain et l’hymne national a été interprété, a rapporté le Hollywood Reporter.

Trois vétérans de la Seconde Guerre mondiale – Amy Pascal, Doug Belgrad et Michael De Luca – ont accompagné Pitt sur le tapis rouge.

Les invités ont également eu l’occasion d’écrire des lettres personnalisées aux militaires actifs, et Pitt aurait écrit son propre message les remerciant pour leur service.

Chris Pratt, ‘La liste des terminaux’

L’une des séries télévisées de guerre les plus récentes, “The Terminal List”, met en vedette Chris Pratt dans le rôle de James Reece, un commandant de la Navy SEAL.

La série, diffusée sur Prime Video en juillet, a montré la capacité de Reece à rebondir après la perte de toute son équipe pour identifier la cible et exécuter la mission à accomplir.

Avant la première de la série, Pratt a parlé à l’Associated Press de l’importance d’avoir des vétérans militaires faisant partie des équipes de production d’Hollywood pour les films de guerre.

“Au fil du temps, les films d’action ont transformé les Navy SEALs en super-héros. Je pense que lorsque de vrais SEALs regardent ce genre de choses, ils se disent:” Nan, c’est Hollywood “”, a expliqué Pratt.

L’acteur a partagé que l’objectif était “d’essayer d’honorer cette communauté et de faire cela pour cette communauté, alors ils nous regardaient et disaient, ‘Wow. C’est en fait très précis.”

Pratt a partagé qu’il était très logique d’employer des vétérans militaires à Hollywood.

“J’adore cette transition pour les gens qui quittent le service et rejoignent l’industrie du cinéma et de la télévision”, a-t-il partagé.

“C’est un endroit vraiment formidable pour eux. C’est très similaire dans une chaîne de commandement. Vous avez des départements, et vous avez des initiatives qui viennent du haut. Nous avions des gens du département des accessoires, nous avions des costumiers, nous avions des coiffeurs et des maquilleurs , nous avions des figurants, des décorateurs, nous avions des acteurs, des scénaristes, des producteurs qui étaient d’anciens militaires.”

Tom Hanks, “Il faut sauver le soldat Ryan”

Il y a vingt-quatre ans, Tom Hanks a endossé le rôle du capitaine John Miller dans “Saving Private Ryan”.

Le capitaine Miller a mené son équipe derrière les lignes ennemies pour sauver le soldat James Ryan, joué par Matt Damon. Le film a été nominé pour plusieurs Oscars et a remporté le Golden Globe Award du meilleur film en 1999.

L’année dernière, lors de la Journée des anciens combattants, Hanks s’est associé à la Fondation Elizabeth Dole dans un “défilé virtuel” vidéo qui a rendu hommage à ceux qui ont servi.

“Élevons la voix et remercions ces héros pour leur service et leur sacrifice”, a déclaré Hanks dans le clip.

Mark Wahlberg, « seul survivant »

Dans “Lone Survivor”, Mark Wahlberg a interprété le Navy SEAL Marcus Luttrell. Le casting étoilé comprenait également Dan Bilzerian, Taylor Kitsch, Ben Foster et Alexander Ludwig dans un film basé en 2005 en Afghanistan.

La mission de l’équipe était de tuer le chef taliban Ahmad Shah.

Dans une interview de 2016 avec Rotten Tomatoes, Wahlberg a admis que son rôle dans “Lone Survivor” était “plus difficile et plus significatif” que d’autres rôles d’acteur dans sa carrière.

Il a partagé qu’en regardant le film, qui est basé sur une histoire vraie, aux côtés de Marcus Luttrell, tout ce à quoi il pouvait penser était “ce qu’il a traversé”.

Plus tôt cette année, le Lt. Michael P. Murphy Navy SEAL Museum a ouvert ses portes à West Sayville, New York. C’est le premier musée militaire de ce type dans le nord-est. Murphy, interprété par Kitsch dans le film, a été tué le 28 juin 2005, après que son équipe ait été compromise et encerclée par les forces talibanes. La bataille, dont Luttrell était le seul survivant, a été commémorée dans le film de 2013.

John Krasinski, ’13 heures’

John Krasinski a interprété Jack Silva dans le film de 2016 “13 heures : les soldats secrets de Benghazi”. Le film raconte les événements qui se sont déroulés le 11 septembre 2012. Quatre Américains ont été tués lors de l’attaque contre un poste diplomatique américain à Benghazi, en Libye, déclenchant une séquence complexe d’événements qui ont conduit à des années de débat politique.

En 2020, la star de “The Office” a parlé à Esquire de son soutien indéfectible aux anciens combattants.

“Je respecterai toujours les gens qui mettent leur vie en jeu pour des gens comme moi”, a-t-il partagé.

S’exprimant sur les critiques auxquelles il a été confronté pour avoir assumé des rôles militaires, Krasinski a répondu: “Quand les gens recherchent quelque chose qu’ils veulent voir, je ne peux pas les empêcher d’avoir une croyance subjective en quelque chose.

“J’ai 11 tantes, oncles et cousins ​​qui ont été dans l’armée ou qui sont encore dans l’armée. C’était donc une grande chose sur ma liste pour pouvoir faire un film ou une émission militaire ou quelque chose comme ça.”

En 2018, l’acteur a parlé à Fox News Digital de son passage dans le film Michael Bay de 2016.

Il n’était pas sûr de ce qu’il retiendrait de sa conversation avec la CIA autre que le récit sensationnel d’Hollywood de ce qui a été montré.

“Pour être honnête, je pense que j’y suis allé de manière très similaire à” 13 heures “. Je pense que j’y suis allé avec une version plus hollywoodienne de ce que j’attendais et de ce que je voulais en retirer”, a-t-il déclaré.

“Donc, pour ’13 Hours’, je suis allé là-bas avec vraiment envie d’en savoir plus sur le guerrier, et je pense que ce qui m’a vraiment marqué, c’est d’être fier de connaître ces hommes.

“Et je pense que c’est ce que je ressens à l’idée d’aller à la CIA. J’y suis allé en voulant rencontrer des espions et en voulant rencontrer des officiers, et à la place, j’ai rencontré des gens incroyablement dévoués et des gens très honorables et des gens qui mettent leur vie en jeu dans d’une toute autre manière. Et, s’il est choisi de le faire égoïstement – je ne sais pas, il n’y a rien de plus héroïque que cela pour moi.

Josh Hartnett, ‘Black Hawk Down’

Dans le film de 2002, Josh Hartnett a dépeint le héros de guerre “Black Hawk Down” et Ret. 1er sergent de l’armée américaine. Matt Eversmann.

Le film raconte l’histoire de la bataille déchirante de 1993 d’une équipe des forces spéciales américaines, qui comprenait Eversmann, qui a été envoyée en Somalie via des hélicoptères Black Hawk.

Après la chute de deux hélicoptères, une horrible bataille s’ensuivit, au cours de laquelle 18 soldats américains perdirent la vie dans l’exercice de leurs fonctions. Elle est devenue connue sous le nom de bataille de Mogadiscio.

Eversmann était sur place pendant que les acteurs et l’équipe tournaient le film.

Andrew Garfield, ‘Hacksaw Ridge’

“Hacksaw Ridge” mettait en vedette Andrew Garfield dans le rôle de Pfc. Desmond Doss , qui a remporté la médaille d’honneur du Congrès pour son temps de combat pendant la Seconde Guerre mondiale bien qu’il n’ait jamais tiré un coup de feu pendant la bataille d’Okinawa.

Dans une interview avec Entertainment Weekly en 2017, Garfield a décrit son expérience de tournage du film et ce qui l’a persuadé de prendre le rôle.

“Le fait que ce soit l’histoire d’un jeune homme qui, contre toute attente et une terrible vague de désapprobation, reste fidèle à lui-même et reste fidèle à ses valeurs profondes”, a expliqué Garfield.

“J’avais juste envie de connaître cet homme plus profondément et d’essayer d’exprimer son essence et de partager son histoire avec autant de personnes que possible”, a-t-il expliqué.