Journée des anciens combattants – Shaw Local

La Journée des anciens combattants sera célébrée le vendredi 11 novembre 2022.

C’est une fête fédérale aux États-Unis pour honorer tous les hommes et femmes servant dans notre armée.

Le jour des anciens combattants était initialement connu sous le nom de jour de l’armistice, reconnu pour la première fois le 11 novembre 1919 pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. En 1954, le jour de l’armistice a été officiellement changé en jour des anciens combattants pour reconnaître et honorer les anciens combattants de toutes les guerres américaines.

Les vétérans sont des membres spéciaux de la société américaine.

Après avoir servi honorablement notre nation, ces hommes et ces femmes continuent d’appliquer les leçons et les valeurs qu’ils ont apprises dans l’armée dans tous les aspects de leur vie quotidienne et dans leurs communautés.

Après leur service militaire, de nombreux anciens combattants poursuivent des carrières telles que les enseignants, les pompiers, les policiers, les pilotes de ligne, les médecins et les scientifiques. Ils traduisent leur sens du service et du devoir dans de nouveaux rôles civils, et ils méritent d’être reconnus en ce jour spécial – et chaque jour.

La Journée des anciens combattants est célébrée de plusieurs façons.

De nombreuses villes organisent des défilés, des restaurants offrent des repas gratuits aux anciens combattants et des cimetières et des parcs commémoratifs à travers le pays organisent des cérémonies spéciales pour honorer ceux qui ont été perdus. Vérifiez dans votre communauté pour voir quelles cérémonies ou services sont offerts et où, car ils sont généralement gratuits et ouverts au public.

À Oakwood Memorial Park, nous honorons tous les vétérans sur notre tableau d’honneur de bronze, chaque vétéran étant répertorié selon l’année de son décès.

Si nous recevons un don en leur nom, nous placerons une étoile de bronze sur la plaque juste à côté de l’endroit où se trouve le nom de la personne. Le tableau d’honneur n’est qu’une de nos façons de dire merci à nos anciens combattants pour leur service désintéressé, leur dévouement et leur sacrifice.

Pour toute question ou plus d’informations sur les monuments commémoratifs ou les services aux anciens combattants pour vous ou vos proches qui ont servi, veuillez visiter www.oakwoodmemorialpark.net ou composez le 815-433-0313.

Parc commémoratif d’Oakwood

2405, rue Champlain

Ottawa, IL 61350