Journée des anciens combattants autochtones : un étudiant de Kelowna rend hommage à ses ancêtres par écrit

Le 8 novembre est la Journée des anciens combattants autochtones partout au Canada.

Vous trouverez ci-dessous l’histoire primée que Finn Campbell, élève de la Kelowna Christian School, a écrite du point de vue de son arrière-arrière-grand-père, qui a servi dans le 107th Timber Wolves, un bataillon autochtone de la Première Guerre mondiale.

“Je m’appelle Jack Campbell. Je suis né en 1889 au Manitoba. Ma mère, Harriet, était Ojibway et la fille du chef Keeseekoowenin. La réserve dans laquelle je suis né porte le nom de mon grand-père. J’ai rapidement déménagé à Gilbert Plains et je suis allé à l’Université du Manitoba pour devenir pharmacien. J’adorais le sport et j’ai joué avec les Tigers de Tammany (qui deviendront bientôt les Blue Bombers de Winnipeg). Tout allait bien jusqu’en 1914 lorsque la guerre éclata en Europe. En 1915, je m’engage dans l’armée. Mon père, Glen Campbell, m’avait encouragé à m’inscrire afin que nous puissions tous les deux servir notre pays. J’aimais mon père et j’étais fier quand il a réussi à créer un bataillon indigène, le 107th Timber Wolves.

« Nous avons commencé la formation de base et nous avons été envoyés en Angleterre. J’ai commencé à entendre des rumeurs sur les horreurs sur la ligne de front française dont j’étais sur le point de faire partie ; plus j’entendais, plus je devenais nerveux. Pourtant, nous sommes arrivés en Angleterre et avons commencé l’entraînement, malheureusement retardé par une épidémie de rougeole de trois mois. Enfin, nous sommes allés à Vimy, en France, et avons commencé à construire les tunnels sous le champ de bataille. En attendant l’action, nous graverions nos logos régimentaires dans les murs de craie. Comme nous étions un bataillon du génie, nous avons construit des chemins de fer légers, creusé des tranchées et posé des lignes de communication ; tout ce qui pourrait nous aider à gagner cette bataille. C’était un combat où nous pouvions prouver au monde que le Canada pouvait se battre pour la liberté de notre Commonwealth.

« Les alliés ont subi de nombreuses pertes en tentant de prendre la crête de Vimy, et nous étions leur dernier espoir. Nous savions que nous devions essayer quelque chose de nouveau, alors nous avons utilisé des tunnels souterrains pour remporter la victoire. Chaque nuit, nous sortions et creusions des tranchées, construisions des voies ferrées et réparions les communications ; nous avions certains des emplois les plus dangereux. Finalement, la bataille a commencé. J’ai maintenant pleinement compris à quel point la guerre était terrifiante; c’était si inexplicablement horrible, comme les barrages d’artillerie constants. Chaque instant me hanterait pour le reste de ma vie. Nous avons vu toutes les choses horribles que vous pouviez imaginer, mais nous sommes sortis victorieux de notre combat. La victoire est remportée, mais la guerre est loin d’être terminée. En 1917, nous avons marché vers le nord jusqu’à Passchendaele, et ma vie ne serait plus jamais la même. Mon père était mort d’une septicémie, une cause fréquente de décès sur les lignes de front. La nouvelle m’a déchiré; Je voulais sortir de cette guerre. Mon père avait été si gentil avec les gens des Premières nations comme moi. Je ne l’oublierai jamais. Après notre bataille finale, le 107th Timber Wolf Warriors était terminé, mais l’histoire ne devrait jamais oublier le travail de mon père. Ne l’oublions pas.”

