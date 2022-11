Journée des anciens combattants 2022 – Shaw Local

La Journée des anciens combattants sera célébrée le mercredi 11 novembre 2022.

C’est une fête fédérale aux États-Unis pour honorer tous les hommes et femmes qui sont membres de notre armée.

La Journée des anciens combattants a commencé comme le jour de l’armistice le 11 novembre 1919, pour marquer la fin de la Première Guerre mondiale et est depuis devenue la journée observée que nous connaissons maintenant. En 1954, le nom a été officiellement changé en Journée des anciens combattants et élargi pour honorer les anciens combattants de toutes les guerres américaines.

Les anciens combattants sont des membres honorés de notre pays. En plus de leur temps de service dévoué, ces hommes et ces femmes continuent de mettre en pratique les leçons et les valeurs qu’ils ont apprises dans l’armée dans leur vie quotidienne pour aider leurs communautés.

Après leur service militaire, de nombreux vétérans entreprennent des carrières comme policiers, pompiers, pilotes de ligne, enseignants, scientifiques et médecins. Ces personnes dévouées portent leur sens du devoir et du service au-delà de l’uniforme qu’elles portaient. En tant que tels, ils méritent amplement d’être reconnus.

Hommage aux anciens combattants

De nombreux restaurants offriront des repas gratuits aux anciens combattants et des défilés peuvent être trouvés dans de nombreuses villes. De plus, les cimetières et les parcs commémoratifs à travers le pays organisent des cérémonies spéciales à chaque Journée des anciens combattants pour commémorer et honorer ceux qui ont été perdus. Vérifiez dans votre communauté pour voir quelles cérémonies ou services sont offerts et où, car ils sont généralement gratuits pour le public.

La maison funéraire Jones honore fièrement tous les anciens combattants.

“Dans notre région, nous sommes très chanceux d’avoir nos postes de la Légion américaine et nos VFW qui assistent les honneurs militaires de nos anciens combattants, que ce soit au cimetière, à l’église ou au salon funéraire”, déclare Patrick Jones, Jr., propriétaire de Jones Funeral. Maison.

“Je ne peux pas vous dire à quel point les familles des anciens combattants décédés apprécient le temps et les efforts des membres de la garde d’honneur pour aider à honorer le service de leur être cher.”

Le travail et le soutien fournis par les postes locaux de la Légion américaine et les VFW sont un excellent exemple de la reconnaissance continue du service dans la communauté.

“Je voudrais encourager nos jeunes vétérans à approcher de l’âge de la retraite et avoir un peu plus de temps libre pour envisager de rejoindre nos gardes d’honneur locaux”, a déclaré Jones, Jr.

