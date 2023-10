LES APPARTEMENTS – Alors que la saison 2023-24 approche, le basket-ball féminin de Georgia Tech a annoncé son ouverture de saison le 6 novembre comme « Journée de l’éducation ». Les Yellow Jackets se sont associés aux écoles publiques d’Atlanta et à Buzzer Readers pour amener plus de 3 000 élèves des écoles primaires au match contre Coastal Carolina. L’alerte est fixée à 11h00

Buzzer Readers est l’initiative du basket-ball féminin de Georgia Tech visant à promouvoir et à encourager les enfants à apprendre par la lecture. Tous les élèves des écoles primaires des écoles publiques d’Atlanta étaient éligibles pour participer au concours Buzzer Readers de cette année, qui s’est déroulé du 5 septembre au 5 octobre. 5. Les élèves qui ont lu le plus de minutes dans chaque école ont eu l’opportunité de participer au match d’ouverture de Georgia Tech le 6 novembre. Les meilleurs lecteurs individuels de la maternelle à la 5e année seront reconnus pendant le jeu, ainsi que les meilleurs gagnants de la classe.

Au cours de la compétition d’un mois, les étudiantes-athlètes de basket-ball féminin de Georgia Tech, ainsi que les membres de l’équipe Tech Spirit et Buzz, ont visité plusieurs écoles APS pour souligner l’importance de la lecture et de l’éducation. De plus, tous les étudiants participant à la « Journée de l’éducation » avec APS recevront un cahier d’exercices pédagogiques et des crayons GT.

En raison du volume élevé attendu pour ce match, le terrain du Pavillon McCamish sera fermé aux clients. Le stationnement sera disponible sur le parking du logement familial (situé au 10ème Rue). L’emplacement des sièges des détenteurs d’abonnements ne sera pas impacté et restera le même.

Les billets pour un match simple, qui commencent à seulement 5 $ pour les jeunes et 7 $ pour les adultes, restent en vente. Les fans peuvent acheter des billets pour l’ouverture de la saison en appelant la billetterie de Georgia Tech au 888.TECH.TIX ou en en cliquant ici.

