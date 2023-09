Journée de vérité et réconciliation : Pierre Poilievre appelé pour des photos

Le chef conservateur Pierre Poilievre a fait l’objet de critiques en ligne après avoir publié des photos avec un aîné inuit accompagnées d’une légende sur sa rencontre avec des aînés algonquins lors de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

Poilievre a publié deux photos sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, avec une légende sur la participation des aînés et des dirigeants algonquins à la flamme éternelle sur la Colline du Parlement pour marquer la fête lors d’un événement organisé par la Nation algonquine et le Centre national pour la vérité et la réconciliation.

Marc Miller, l’ancien ministre des Relations Couronne-Autochtones, a répondu au message de Poilievre en soulignant que les personnes sur les photos ne sont pas des Algonquins, mais plutôt des Inuits.

Sur une photo, Poilievre se tient face à face avec l’aînée inuite Manitok Thompson près de la flamme éternelle, la main posée sur son épaule.

La deuxième photo prise devant le Parlement montre Poilievre debout à côté de Thompson et de trois autres personnes portant des vêtements traditionnels inuits.

Un porte-parole du bureau de Poilievre a déclaré que le chef conservateur était présent à un événement organisé par les dirigeants algonquins pour commémorer cette journée et qu’il s’est entretenu avec d’autres peuples autochtones, y compris « ces femmes inuites » qui étaient présentes.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 30 septembre 2023.