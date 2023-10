Les résidents du comté de Ramsey ayant des médicaments non désirés ou périmés devant être éliminés trouveront un endroit sûr pour le faire lors d’un événement organisé par la Coalition pour la prévention des opioïdes et les services unifiés.

L’événement aura lieu samedi de 10 h à 14 h au Cub Foods Midway, 1440 University Ave. à St. Paul.

En plus des dépôts de drogues au volant et sans poser de questions, les participants auront accès au Narcan, un médicament qui peut inverser les surdoses d’opioïdes, et à des bandelettes de test capables de détecter le fentanyl et la xylazine dans les drogues illicites. Pour la première fois, une camionnette du programme de services de seringues de la Clinique 555 échangera des objets tranchants et des aiguilles usagées contre des objets propres, selon Lizzie Byrne, porte-parole de l’événement. La Clinique 555 est un autre programme du comté de Ramsey qui, au-delà de l’échange de seringues, propose également des médicaments pour inverser les surdoses, des soins des plaies et des tests de dépistage du VIH et de l’hépatite C.

“Une élimination appropriée prévient la criminalité, la dépendance et les abus”, a déclaré Byrne.

Les résidents plus âgés représentent généralement une grande partie du trafic lors des journées de reprise, car ils ont le plus grand nombre de médicaments inutilisés et périmés à se débarrasser.

“C’est un fait important, car 75 pour cent des personnes qui souffrent de dépendance ou qui abusent de médicaments sur ordonnance les obtiennent auprès d’amis ou de parents, et pas seulement auprès de professionnels de la santé”, a déclaré Byrne.

Jonessa Wisniewski, responsable de l’engagement communautaire pour la Coalition OPUS, a ajouté qu’en organisant un événement physique où les participants peuvent parler à des professionnels, les gens peuvent surmonter les obstacles technologiques qui pourraient les empêcher de trouver de bonnes informations sur l’élimination des médicaments.

“L’événement n’a pas seulement pour but de garder les médicaments indésirables hors de la portée des autres personnes, mais aussi de les éliminer en toute sécurité afin qu’ils restent hors de notre eau et de notre agriculture”, a déclaré Wisniewski.

La Coalition OPUS a été créée en 2017 après que le comté de Ramsey ait enregistré plus de 107 décès par surdose dans sa communauté. Les représentants sectoriels de la Coalition OPUS sont composés de membres du bureau du shérif du comté de Ramsey, du bureau du procureur du comté, des écoles locales et des gouvernements tribaux. OPUS se concentre également sur la marijuana, le tabac, le vapotage et l’alcool. Il a établi des sites de dépôt ouverts toute l’année pour les médicaments non désirés dans le comté de Ramsey. Trouvez plus d’informations sur opuscoalition.org.