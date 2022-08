Journée de nettoyage de la rivière St. Charles Fox prévue le 17 septembre au parc Ferson Creek – Shaw Local

Les organisations locales et les résidents se réuniront le mois prochain pour nettoyer les déchets le long de la rivière Fox à St. Charles.

Le nettoyage de cette année, qui fait partie de la journée annuelle « It’s Our Fox River Day », aura lieu de 9 h à 11 h le 17 septembre au Ferson Creek Park à St. Charles.

Selon un communiqué de presse, la Conservation Foundation, la River Corridor Foundation of St. Charles et le St. Charles Park District travaillent ensemble pour aider à nettoyer les zones autour de la rivière. Des nettoyages et des célébrations communautaires auront lieu dans les villes le long de la rivière Fox depuis Waukesha, Wisc. à Ottawa, Illinois.

Plus de 140 bénévoles ont soutenu ce lieu de nettoyage en 2021, ce qui a entraîné la plus grande collecte de déchets de la rivière St. Charles Fox à ce jour, indique le communiqué.

« L’intérêt des bénévoles pour le nettoyage de Saint-Charles « C’est notre journée Fox River » a plus que doublé au cours des quatre dernières années », a déclaré Laurel Moad, présidente de la River Corridor Foundation de Saint-Charles. « C’est gratifiant pour les familles, les amis et les groupes communautaires de passer du temps à travailler ensemble sur quelque chose qui fait une énorme différence dans la propreté et la santé de notre rivière Fox. La River Corridor Foundation est reconnaissante des efforts de chaque bénévole.

Les canoës, les débris plus gros et les déchets agrégés recueillis par les bénévoles seront à nouveau collectés à l’emplacement central du parc Ferson Creek par le personnel du district du parc St. Charles.

« La rivière Fox est un équipement incroyable à la fois pour la communauté et la faune qui habitent également cette région », a déclaré Ryan Solomon, superviseur de la restauration écologique pour le district du parc St. Charles. “Le nettoyage de la voie navigable de la rivière Fox contribue à garantir qu’il y a suffisamment d’habitats disponibles pour que la faune locale puisse prospérer et que les générations futures puissent en profiter.”

“L’engagement de la communauté et de nos partenaires pour une rivière Fox en bonne santé est à la fois inspirant et essentiel”, a déclaré Jessica Mino, directrice du programme du comté de Kane pour la Conservation Foundation. “Nous attendons avec impatience un autre grand événement, éprouvant la joie que notre communauté ressent en se rassemblant pour soutenir un environnement sain et magnifique pour les gens et la faune.”

Apprenez-en plus sur la façon de participer au nettoyage de la rivière St. Charles Fox et inscrivez-vous pour faire du bénévolat à www.stcrivercorridor.org/river_cleanup.php. L’inscription préalable est encouragée. Canoës et kayaks sont les bienvenus.

Des sacs poubelles et des outils de collecte seront fournis. Les volontaires sont priés de fournir leurs propres gants.