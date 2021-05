Journée de l’hygiène menstruelle 2021: Manushi Chhillar a fait appel à l’UNICEF pour sensibiliser à l’hygiène menstruelle en Inde! | Nouvelles des gens

New Delhi: Au cours des quatre dernières années, Miss Monde 2017 Manushi Chhillar travaille à la sensibilisation à l’hygiène menstruelle en Inde par le biais de sa plateforme de plaidoyer à but non lucratif Project Shakti. Cette année, à l’occasion de la Journée de l’hygiène menstruelle (28 mai), Manushi a été encordée par l’UNICEF pour sensibiliser le public à la question en Inde.

Manushi Chhillar, qui a rendu l’Inde fière en remportant la couronne de Miss Monde 17 ans après que Priyanka Chopra ait décroché l’honneur, a déclaré: «Une mauvaise hygiène menstruelle affecte la santé et le bien-être des femmes et en particulier des filles, mais nous n’en discutons pas très souvent. La culture actuelle du silence, de la désinformation et des mythes néfastes autour de la menstruation prive de nombreuses filles de l’avenir et des opportunités qu’elles méritent. »

La mauvaise santé menstruelle reste une source de préoccupation en raison du manque d’éducation sur la question, des tabous persistants et de la stigmatisation, de l’accès limité aux produits menstruels hygiéniques et des infrastructures d’assainissement médiocres, qui sapent souvent les possibilités d’éducation, la santé et le statut social général des femmes et des filles en Inde et dans le monde.

Trop de filles passent à côté de l’avenir qu’elles méritent à cause de la culture du silence, de la désinformation et des mythes néfastes autour des menstruations.

La pandémie actuelle de COVID-19 a encore exacerbé les défis liés aux menstruations pour les femmes et les filles, tels que la perturbation de l’accès aux produits sanitaires et la correction des informations sur les règles et plus encore.

Manushi a ajouté: «Le COVID-19, les verrouillages et les précautions de sécurité ont perturbé l’accès aux produits sanitaires, ajoutant aux défis auxquels ils sont confrontés. Nous devons prendre la parole pour dissiper les tabous et la stigmatisation liés aux menstruations, sensibiliser les hommes et les garçons à soutenir les filles; et soutenir la disponibilité des produits sanitaires essentiels pour les filles et les femmes en temps de crise. »

L’UNICEF plaide pour les objectifs suivants cette année et Manushi travaillera également sur ceux-ci via ses plateformes de médias sociaux qui ont une base d’audience de jeunes captivée.

1. Les filles doivent recevoir une éducation sur l’hygiène menstruelle avant d’avoir leurs premières règles

2. Sensibiliser les hommes et les garçons à être compréhensifs et solidaires

3. Accès à des espaces et produits sûrs pour gérer leurs règles

4. Dissipez les tabous et ouvrez des conversations sur les règles

5. Accroître les investissements dans la santé et l’hygiène menstruelles

6. Toutes les femmes et les filles devraient être capables de gérer leurs menstruations de manière hygiénique, sûre, dans l’intimité et avec dignité.