Journée de l’émancipation : les universitaires veulent des excuses canadiennes pour l’esclavage

Plus d’un an après que le Canada a proclamé le 1er août Journée de l’émancipation, les dirigeants et les universitaires noirs renouvellent leurs appels à Ottawa pour qu’il présente des excuses officielles pour l’histoire de l’esclavage au pays et ses torts intergénérationnels.

L’auteur Elise Harding-Davis a déclaré dimanche que le vote du gouvernement fédéral en mars dernier pour reconnaître le jour de l’émancipation montre que les dirigeants canadiens savent que l’histoire de l’esclavage du pays a causé des torts aux Noirs pendant des générations.

Ignorer des années d’appels à des excuses appropriées est “honteux”, a-t-elle déclaré.

“Des excuses signifieraient la reconnaissance du fait que nous avons été réduits en esclavage dans ce pays”, a déclaré Harding-Davis dans une interview. «Ce serait également une amélioration du traitement dur que les Noirs ont subi et la validation que nous avons honnêtement contribué non seulement à ce pays, mais à la construction de ce pays.»

Le jour de l’émancipation reconnaît le jour de 1834 où la loi sur l’abolition de l’esclavage est entrée en vigueur, mettant ainsi fin à l’esclavage dans la plupart des colonies britanniques, y compris le Canada, et libérant plus de 800 000 personnes. Des milliers d’esclaves d’Afrique ont été amenés contre leur gré en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Bas-Canada et au Haut-Canada, qui est aujourd’hui l’Ontario.

Dans la colonie de la Nouvelle-France — devenue territoire britannique dans les années 1760 — la majorité des esclaves étaient autochtones, disent les historiens.

La loi sur l’abolition de l’esclavage a libéré toutes les personnes réduites en esclavage, y compris les peuples autochtones, a déclaré Harding-Davis, ajoutant: “Une détermination à libérer les Noirs a aidé à libérer tout le monde, et c’est énorme.”

Elle a dit qu’elle ne pense pas que la plupart des Canadiens soient au courant de l’histoire de l’esclavage au pays.

“Il a juste été mis à l’écart et passé sous silence autant que possible”, a-t-elle déclaré. “Ce mouvement antiraciste qui s’est produit … au cours des 10 dernières années, mais plus ciblé depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, n’a fait que souligner qu’il y a une petite prise de conscience qu’il y a quelque chose de mal avec le traitement des Noirs au Canada.”

Afua Cooper, professeur d’histoire à l’Université Dalhousie, a déclaré dimanche qu’elle avait demandé à Ottawa pour la première fois en 2007 de s’excuser pour l’esclavage et ses méfaits. Le chercheur principal du projet Black People’s History of Canada a noté qu’entre-temps, d’autres groupes ont reçu des excuses pour les préjudices historiques.

“Il ne peut y avoir aucune autre explication, sauf qu’il s’agit d’une forme spécifique de racisme anti-noir”, a déclaré Cooper dans une interview. “Les Noirs ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière et c’est la façon du gouvernement fédéral de dire:” Dommage “.”

Certains diront que des excuses ne sont pas justifiées, a-t-elle dit, puisque le Canada a été formé en 1867, plus de trois décennies après la fin de l’esclavage. Mais Cooper a déclaré que le raisonnement ne tient pas la route, ajoutant que le pays formé en 1867 a été construit à partir de ce qu’il était les années précédentes.

“Et OK, que diriez-vous de vous excuser auprès de la communauté noire pour les choses qui se sont produites après 1867?” a-t-elle demandé, citant des exemples tels que la ségrégation et une proposition du gouvernement de 1911 visant à interdire aux immigrants noirs d’entrer dans le pays.

La dernière école ségréguée au Canada — à Lincolnville, en Nouvelle-Écosse — n’a fermé qu’en 1983.

Harding-Davis n’achète pas non plus cet argument. Les Noirs ont été marginalisés à cause des lois et des pratiques qui autorisaient et provenaient de l’esclavage, a-t-elle déclaré.

“L’état d’esprit, les croyances ont été laissés en place”, a-t-elle déclaré. “Nous continuons à faire face à des préjugés, à de la discrimination et à des disparités de longue date, et le gouvernement n’a vraiment rien fait pour changer cela.”

La sénatrice néo-écossaise Wanda Thomas Bernard a déclaré dimanche qu’il était “absolument” temps de présenter des excuses fédérales pour la pratique du pays consistant à asservir les Noirs et ses dommages durables, mais elle a déclaré que des excuses sont vides de sens.

La question qu’elle pose au Canada après la reconnaissance de la Journée de l’émancipation l’an dernier est : « Quelle est la prochaine étape ?

“Il y a un besoin tellement important d’éducation, il y a un besoin tellement important pour nous de créer une plus grande prise de conscience, mais il y a aussi un besoin pour nous de nous engager dans des actions”, a-t-elle déclaré dans une interview.

“Nous avons vraiment besoin de plus d’engagement de la part de chacun pour avancer sur cette voie de manière plus positive. Nous avons besoin d’alliés plus percutants, plus engagés à mesure qu’ils avancent, et pas seulement en tant qu’alliés.”

Le ministère fédéral du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion n’a pas immédiatement fourni de commentaire sur demande.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 31 juillet 2022.