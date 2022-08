Journée de l’égalité des femmes – Shaw Local

La Journée de l’égalité des femmes, le 26 août, célèbre les réalisations des militantes des droits des femmes et nous rappelle les luttes quotidiennes uniques que les femmes vivent. C’est une journée nationale célébrant l’importance du mouvement pour le droit de vote des femmes et le travail pour garantir et étendre l’égalité des droits. La justice économique est un domaine où nous pouvons tous travailler afin d’améliorer la liberté et la réussite des femmes.

En 2022, les femmes gagnent en moyenne 17 % de moins que les hommes, et c’est un déficit encore plus important si l’on regarde la répartition des femmes de couleur. Pour les mères qui travaillent, il y a le défi de gagner moins et ensuite de devoir payer des dépenses telles que la garde d’enfants pour pouvoir aller travailler, ou même de devoir quitter le travail tôt, travaillant finalement moins d’heures, pour s’occuper d’un enfant. Il y a aussi des problèmes en ce qui concerne les congés payés ou tout congé autorisé. Parce que le congé de maternité payé n’est pas garanti, toute femme qui décide d’avoir un enfant pourrait perdre ses économies pendant les huit semaines de son absence. Ces quelques exemples ne font qu’effleurer la surface des obstacles auxquels les femmes sont confrontées en termes de justice économique.

Bien que nous ayons constaté des améliorations en matière d’égalité économique, quand verrons-nous enfin la justice économique pour les femmes? L’obtention d’un congé de maternité et familial payé serait un début pour alléger le fardeau des mères qui travaillent. Garantir un salaire égal pour les femmes contribuera à assurer l’égalité et à réduire les obstacles économiques que les femmes devront surmonter. Mettre l’accent sur la littératie financière des femmes et des jeunes filles peut les aider à surmonter ces obstacles plus tôt dans la vie. Il y a tellement plus à faire pour aider et soutenir les femmes à atteindre la justice économique.

Nous sommes dans le même bateau et continuerons de plaider pour un large éventail de questions de justice économique afin de garantir que les femmes puissent vivre une vie plus libre et plus réussie.

Paula Yensen

Présidente, Organisation nationale du comté de McHenry pour les femmes