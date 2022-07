JOURNÉE DE L’ARMÉE BTS : Kim Taehyung traite l’ARMÉE avec une photo torse nu ; fandom devient fou de son style audacieux [View Tweets]

Joyeux anniversaire à BTS ARMÉE! Cela fait 9 ans que les membres de BTS et leurs précieux fans, qui sont affectueusement connus sous le nom d’ARMY, sont ensemble. La véritable signification de ARMY est Adorable Representative MC For Youth, mais ils sont bien plus que cela. Le pouvoir que détient BTS ARMY est magique, effrayant et surprenant à la fois. le jour spécial de BTS ARMY, Kim Tae Hyung alias BTS V a laissé tomber un souhait, un souhait super chaud pour eux. Il est redevenu torse nu. Et les ARMYs deviennent fous sur sa photo torse nu.

Taehyung souhaite aux ARMYs le jour de l’ARMY

BTS V est très attentionné envers les ARMY, comme tous les membres. Taehyung leur envoie toujours des messages, leur demandant de bien performer au travail, à l’école, à l’université, etc. Il leur demandera de faire attention si le temps est mauvais. Habituellement, BTS ARMY voit le côté bienveillant de V alias Kim Taehyung dans ses messages. Mais cette fois, le garçon Céline a surpris ARMY avec sa photo torse nu. Bien que Taetae n’ait pas vraiment montré sa photo de corps nu, le selfie décontracté avec des chaînes en or enroulées autour de son cou et ses cheveux ébouriffés était suffisant pour envoyer tout le fandom dans un tizzy. “ARMÉE Joyeux anniversaire”, a-t-il posté sur Weverse avec quelques émoticônes. Vérifiez le ici:

BTS ARMY devient fou à cause du souhait torse nu de Kim Taehyung

Eh bien, pouvez-vous vraiment blâmer les ARMYs d’être gaga de Taehyung? Il est assez tôt le matin et être traité avec un tel selfie, eh bien, cela a certainement donné un bon départ à leur journée spéciale. BTS ARMY est à la mode “Kim Taehyung” sur Twitter, lui souhaitant et le remerciant également. Découvrez les tweets ici :

KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG KIM TAEHYUNG pic.twitter.com/MipEuGHTms Hana Gei (@hanalvschan) 9 juillet 2022

Je me suis réveillé avec quoi ?!?!!#@!!?!#!?!?!#!#[email protected]#@?!!? Kim Taehyung nue ??? pic.twitter.com/kTMILQEODK Tina ??| JACK IN THE BOX ARRIVE ??? (@messy_vminlover) 9 juillet 2022

CE QUI SE PASSE SUR TERRE /meKd077fqZ amoureux de la pluie ? (@kookSWYou) 9 juillet 2022

Je me suis réveillé et la première chose que j’ai vue KIM TAEHYUNG ? pic.twitter.com/5cJjtEC1t0 Dans le soop: voyage d’amitié 22 juillet 21h (@jungkook97_thv) 9 juillet 2022

2022 est l’ère torse nu de Kim Taehyung (@taeteluv_) 9 juillet 2022

En effet, bonjour et joyeux anniversaire ARMY !!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kim taehyung pa câlin chz dkskskks pic.twitter.com/pRluogg6ze Bébé J’s | DIFFUSEZ “PLUS” PI (@babijinkookmin) 9 juillet 2022

kim taehyung donne moi une pause s’il te plait (@kthvngel) 9 juillet 2022

KIM TAEHYUNG TU ES UNE MENACE ????? pic.twitter.com/U83A2qxwPA salut ? (@borakosmos) 9 juillet 2022

QU’EST-CE QUE DANS L’ENFER RÉEL KIM TAEHYUNG pic.twitter.com/5IYwK6M6U0 mari | l’ange de tae ?ARSD (@SUNFL0W3RRY) 9 juillet 2022

OH MON DIEU KIM TAEHYUNG ? pic.twitter.com/HQBTjB4p4E Nunkim (@SuaraMinsug) 9 juillet 2022

OH MON DIEU KIM TAEHYUNG pic.twitter.com/JsAIuJNUcH (@taeteluv_) 9 juillet 2022

Oh allez KIM TAEHYUNG ?? https://t.co/wVbk2bZarb Cheng ? Le meilleur moment est encore à venir (@itsmechel_cheng) 9 juillet 2022

kim taehyung doit être arrêté pic.twitter.com/MBHJShQHC2 lundi dans la boîte? (@Y00NGIFILM) 9 juillet 2022

KIM TAEHYUNG CHILL SON TÔT LE MATIN ??#KimTaehyung — ??????? (@ niym157) 9 juillet 2022

juste kim taehyung juste lui…? pic.twitter.com/mDeeG5flEk — ? tyieli ? (@twrkivecat) 9 juillet 2022

Oui, KIM TAEHYUNG vient de le faire.

Le chapitre 2 de V recommence. pic.twitter.com/15eq3Ede9X – Bts (@KimPurpleU48) 9 juillet 2022

Messages des membres du BTS sur Google

Ainsi, ARMYs, vous auriez découvert le souhait de Google de “I Purple You”. Les ARMY ont été agréablement surpris lorsqu’ils ont appris l’existence de la partie spéciale ARMY Day sur Google. Il se compose de ballons violets accompagnés de messages “I Purple You” des membres – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook.