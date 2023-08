Journée de l’amitié 2023 : Nyrraa Banerji de Khatron Ke Khiladi 13 révèle ce qui est spécial à propos de son ami proche Nishant Malkhani [Exclusive]

C’est le jour pour célébrer les amitiés aujourd’hui. La seule relation au monde que nous choisissons par nous-mêmes. Alors que tous ont nos meilleurs amis, les célébrités parlent aussi de leur ami le plus cher. La candidate de Khatron Ke Khiladi 13, Nyrraa M Banerji, a expliqué ce que l’amitié signifie pour elle. Elle a également parlé de son meilleur ami, Nishant Singh Malkani. On a beaucoup parlé de Nishant et Nyrraa, mais les deux ont toujours soutenu qu’ils étaient de bons amis.

S’adressant exclusivement à BollywoodLife, Nyrraa a parlé d’amitié. Elle a dit: « L’amitié est la meilleure relation qu’une personne puisse avoir parce que l’amitié n’a pas de jugement, elle n’essaie pas de vous faire d’une certaine manière ou parce qu’elle vous convient. L’amitié est une connexion de base, la base est une relation de base et une véritable amitié c’est quand même si vous ne parlez pas pendant des mois où vous êtes parti, vous reprenez à partir de là. L’amitié est l’endroit où vous pouvez partager tout et n’importe quoi sans vous sentir jugé ou porter un jugement. Vous n’attendez que de beaux conseils ou des commentaires ou une opinion honnête sur vous-même . Partager vos expériences pour que cela vous aide à vous motiver et à partager. Une personne qui vous écoute sans juger ni essayer d’imposer son opinion. Donc l’amitié est la meilleure relation selon moi. »

Nyrraa a ensuite parlé de son amie Nishant ainsi que de Sana Sayyed, Adhvik Mahajan et Jiya Shankar de Bigg Boss OTT 2. Elle a déclaré: « Je peux discuter ouvertement de tout et de rien avec Nishant Malkaani. Il est LE plus proche de l’industrie. Le deuxième est Sana Syyad, et le troisième est Adhvik Mahajan et Jiya Shankar également dans une certaine mesure. Mais le plus proche – le plus proche est Nishant. »

L’actrice a en outre ajouté qu’une fois qu’une relation se rompait pour elle, elle ne faisait aucun effort pour la remettre dans sa vie. Si quelque chose est parti, c’est parti pour elle.