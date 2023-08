Journée de l’amitié 2023 : Daisy Shah parle de son amitié avec Shiv Thakare ; dit: ‘Nous sommes pareils mais différents’ [Exclusive]

C’est la journée de l’amitié demain. Les amis font partie intégrante de nos vies. Ils rendent nos vies belles, et demain est le jour où nous célébrerons ces personnes incroyables dans nos vies. Des célébrités ont souvent été aperçues en train de passer du temps avec leurs amis et de partager des photos sur les réseaux sociaux. La nouvelle paire BFF de la ville télé est Shiv Thakare et Daisy Shah. Ils se sont rencontrés sur Khatron Ke Khiladi 13 et sont devenus les meilleurs amis.

Après le tournage de leur émission aussi, ils sont restés besties. À l’occasion de la journée de l’amitié, Daisy Shah a parlé de son amitié avec Shiv et de ce que l’amitié signifie pour elle. S’adressant à BollywoodLife, elle a déclaré que l’amitié était une acceptation pour elle. Elle a également parlé de la personne la plus proche d’elle dans l’industrie.

Elle a déclaré: « Je dirais que le plus proche de moi dans l’industrie, comme qui je peux partager tout et n’importe quoi, sera certainement Salman Sir. En ce moment, le nouvel ajout à ma liste d’amis est Shiv Thakre et Anjum Fakih. »

Daisy sur son amitié avec Shiv

L’actrice a expliqué ce qui rend son amitié avec Shiv différente. Elle a dit: « Nous sommes très différents et très semblables en même temps. Il est très simple avec ses blagues et se moque de tout le monde et moi aussi je fais des blagues et je me moque des autres et je laisse aussi les gens se moquer de moi. Mon sens de l’humour est un peu plein d’esprit, et parfois, la personne ne comprend même pas ce qu’était la blague, mais Shiv comprend et Anjum comprend. »

Beaucoup de gens ont dit que Daisy et Shiv étaient plus que de simples amis. Daisy a maintenant réagi. « Le dialogue d’images est devenu une chose réelle maintenant? Il n’y a rien de tel, un gars et une fille peuvent être amis. Vous pouvez demander aux petits amis, ils vous diront que leur petite amie a un meilleur ami masculin et vice- inversement », a-t-elle déclaré.