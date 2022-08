Journée de l’amitié 2022 : Rubina Dilaik de Khatron Ke Khiladi 12 accueille Rajiv Adatia, Sriti Jha, Nishant Bhat et d’autres pour un après-midi musical [Watch Video]

Khatron Ke Khiladi 12 crée beaucoup de buzz autour des masses. Étant donné que l’émission animée par Rohit Shetty approche de sa finale, tout le monde veut savoir qui est le gagnant de l’émission. La liste des candidats comprend Rubina Dilaik, Jannat Zubair, Sriti Jha, Nishant Bhat, Rajiv Adatia, Mohit Malik, Faisal Shaikh et bien d’autres. Alors que tout le monde attend le résultat avec impatience, il semble que les concurrents aient réussi à laisser la compétition derrière eux et à nouer un lien d’amitié solide entre eux.

Réunion de Khatron Ke Khiladi 12

Le jour de l’amitié 2022, Rubina Dilaik a appelé ses amis les plus proches de Khatron Ke Khiladi 12 pour un après-midi musical. Rajiv Adatia a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. On peut aussi voir Sriti Jha, Nishant Bhat et Aneri Vajani d’Anupamaa. On pouvait tous les voir s’amuser à chanter de vieilles chansons. Rajiv a partagé la vidéo avec la légende : “Joyeuse journée des amitiés !!! Mini-réunions ! Merci @rubinadilaik pour cet après-midi incroyable et amusant… rires et joie !! Je vous aime les gars !!” Regardez la vidéo ci-dessous :

Qui va gagner Khatron Ke Khiladi 12 ?

Au fur et à mesure que le spectacle progresse, il semble que dans les cinq premiers se trouvent Rubina Dilaik, Jannat Zubair, Mohit Malik, Faisal Shaikh et le chorégraphe Tusshar Kalia. Reste à savoir qui remportera l’émission. Outre ces stars, Shivangi Joshi de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, la star de Bigg Boss 15 Pratik Sehajpal, l’actrice de télévision Chetna Pandey, la star de Guddan Tumse Na Ho Payega Kanika Mann et d’autres faisaient partie de l’émission. Une par une, les stars ont été éliminées de l’émission de Rohit Shetty.

Le spectacle basé sur les cascades devrait être remplacé par Jhalak Dikhla Jaa et Bigg Boss 16 une fois terminé avec sa finale. Qui va gagner selon toi?