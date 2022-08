Journée de l'amitié 2022 : la créatrice de talent Masaba Gupta associe l'amitié à la romance ; dit : 'Le feu d'artifice, la passion, tout...' [EXCLUSIVE]

Avant la Journée de l’amitié 2022, nous avons contacté l’as designer Masaba Gupta et lui avons posé des questions sur l’importance de l’amitié dans sa vie. Elle a déclaré que l’amitié est le fondement de toute relation et en particulier de la romance. Elle a mentionné qu’après un certain temps, tous les feux d’artifice, les papillons et la passion s’éteignent et que ce qui reste dans une relation amoureuse, c’est l’amitié. Masaba Gupta, qui est le meilleur ami de Sonam Kapoor, Rhea Kapoor et d’autres, a déclaré qu’il est très important d’avoir des amis dans la vie qui sont toujours disponibles pour se soutenir mutuellement. Nous ne pouvons pas être plus d’accord. Découvrez la vidéo complète de Masaba Gupta ci-dessus.