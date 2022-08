Journée de l’amitié 2022 : Dédiez ces chansons à feuilles persistantes de Jr NTR, Ram Charan, Amitabh Bachchan et plus encore à vos meilleures amies

L’amitié est un genre spécial auquel nous sommes liés. Certains amis sont comme une famille pour nous et nous nous sentons bénis de les avoir dans nos vies. La vie devient ennuyeuse sans amis. Tout le monde veut l’épaule d’un véritable ami sur laquelle s’appuyer pendant nos moments difficiles et nous faire rire quand nous ne sommes pas d’humeur. L’amitié est quelque chose qui nous donne de l’amour, du respect, de l’honnêteté et, surtout, le soutien de l’autre pendant les difficultés. Certains amis ajoutent plus de valeur à notre vie avec leur existence. Aujourd’hui, à l’occasion de la journée de l’amitié, nous avons une vidéo spéciale pour vous. Dans cette vidéo intéressante, nous avons demandé à nos amis et collègues de bureau de dédier une chanson à leurs amis. Voyez leurs réactions mignonnes et sachez quelle chanson convient à votre amitié. Cette vidéo vous aidera à dédier une chanson à vos meilleurs amis. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.

Écrit par Devisha Keshri