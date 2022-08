Journée de l’amitié 2022 : Charu Asopa écrit une note pour sa fille Zianna ; dit, ‘sera toujours là pour toi’

L’actrice de télévision populaire Charu Asopa est actuellement dans les nouvelles avec des nouvelles sur le divorce. Charu et son ex-mari Rajeev Sen ont attrapé les globes oculaires pour leur divorce. Charu et Rajeev se sont mariés en 2019, à Goa et sont devenus parents d’une petite fille Zianna en 2021. Charu qui est une passionnée des médias sociaux continue de mettre à jour ses fans et de suivre en partageant ses mises à jour quotidiennes sur sa chaîne YouTube. Le 7 août est célébré comme la journée de l’amitié et Charu a profité de ses médias sociaux pour souhaiter à sa meilleure amie.

Charu est allée sur son Instagram et a partagé des photos de selfies avec son petit avec une note sincère. Elle a écrit : “Joyeuse journée de l’amitié mon amour. Je promets que je serai toujours là pour toi. Souviens-toi toujours que je ne suis pas seulement ta mère, mais ta meilleure amie, tu peux partager tout et n’importe quoi avec moi. Et tes secrets seront toujours en sécurité avec moi. Je préfère mourir mais je ne briserai jamais ta confiance. Une chose importante, je suis ta mère, mais cela ne signifie pas que j’aurai toujours raison, donc en tant qu’ami, tu peux me corriger chaque fois que tu penses que j’ai tort. Je Je t’écouterai toujours. Je respecterai toujours tes opinions et tes perceptions. Je crois que la communication est la seule clé du succès de toute relation. Je t’aime mon meilleur ami”.

Jetez un oeil à son post –

Pour les non-initiés, Charu a pris une voie légale contre Rajeev, le frère de Sushmita Sen, et a demandé le divorce. Elle l’a accusé de ne pas être là pour la famille, tandis que Rajeev a accusé Charu de cacher son premier mariage. Il a même dit que Charu joue souvent la carte de la victime. Sur le plan professionnel, Charu est connue pour ses rôles dans Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo, Mere Angne Mein, Bade Achhe Lagte Hain, Devon Ke Dev… Mahadev, Mere Angne Mein, Vikram Betaal Ki Rahasya Gatha et bien plus encore.