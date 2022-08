Journée de l’amitié 2022 : “C’est le fondement de la vie”, déclare Anusha Dandekar [WATCH EXCLUSIVE VIDEO]

Alors que la Journée de l’amitié 2022 est arrivée, nous, à BollywoodLife, avons contacté quelques célébrités pour savoir ce que le lien d’amitié signifie pour elles. Anusha Dandekar, qui a été une VJ à succès et animatrice d’émissions de téléréalité comme Love School et d’autres, a également partagé son point de vue sur le même sujet. Elle a déclaré que l’amitié est le fondement de la vie. Elle a également mentionné que l’amitié est le moyen de trouver l’amour, les meilleurs amis, la compagnie et le confort. Anusha Dandekar pense qu’elle ne pourra pas survivre sans ses amis. La diva a des amis à Priyanka Chopra et bien d’autres. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessus.