Journée de l’Amitié 2021 : Lieux pour une escapade d’un week-end avec votre bestie ! | Actualités culturelles

New Delhi: Après avoir passé la majeure partie des 18 derniers mois à la maison, les listes de voyages ne font que s’allonger, le nombre de lieux incontournables augmentant constamment chaque mois.

Avec l’assouplissement des restrictions à travers le pays, il semble que l’attente soit enfin terminée. Il est enfin temps d’appuyer sur le bouton de réinitialisation, de se préparer pour une pause bien méritée et de cocher certaines destinations de la liste de seaux cette journée d’amitié.

Pour vous aider à démarrer, voici une sélection passionnante de quelques maisons Airbnb à travers l’Inde pour votre prochaine escapade. Alors, dépoussiérez ces carnets de voyage, descendez les valises et planifiez votre prochaine sortie !

Meraki @ The Woodhouse Farm, Satoli, Uttarakhand

Situé dans le village pittoresque de Satoli, Meraki, l’un des séjours les plus populaires d’Airbnb est idéal pour des vacances hors des sentiers battus. Entouré de magnifiques vergers de pêches, de prunes et d’abricots, cette escapade en bois de deux chambres est littéralement une bouffée d’air frais. Chaque chambre est conçue avec des baies vitrées pour la meilleure vue sur l’Himalaya, un ciel ouvert et des champs d’arbres sans fin. Le cottage unique est également doté d’une mini kitchenette et d’un espace repas privé, ce qui en fait une évasion parfaite de la vie quotidienne.

Cabane confortable dans les bois, Kufri, Himachal Pradesh

Préparez-vous à être hypnotisé par le Kufri de l’Himachal, célèbre pour ses pins, ses vergers de pommiers et ses écureuils volants. Le style fantastique et robuste de cette retraite en bois en fait une excellente escapade loin de l’agitation de la vie enfermée. La cabane en rondins est dotée d’un balcon ensoleillé, d’une belle pelouse rustique et d’une vue fantastique ! Un séjour dans cette cabane confortable est un excellent moyen de profiter des charmes de la nature et d’apprécier les choses simples de la vie.

Eaux vivantes, Kerala

Quelle que soit la période de l’année, le Kerala se sent toujours comme une nouvelle prise pour les vacanciers. Après tout, qui ne voudrait pas être entouré de backwaters dès le matin ? Living Waters dans le village de pêcheurs de Kuzhipally est une merveilleuse retraite, vous permettant de vous détendre dans ses vérandas spacieuses et ses chambres confortables. Le clou de ce séjour devrait cependant être la sélection de poissons fraîchement pêchés que vous pourrez déguster à tout moment de la journée !

Stellaire Assagao, Goa

Si vous avez besoin d’une raison pour visiter Goa, que ce soit cette magnifique villa Airbnb. Vous pouvez vous attendre à tout ce pour quoi Goa est connue – soleil, ciel bleu, arbres agréables et eaux invitantes – sous un même toit, vous n’avez donc absolument pas à quitter le magnifique séjour de trois chambres sur deux étages. Chaque chambre est propre, spacieuse et confortable et comprend toutes les commodités modernes. La façon la plus appropriée de profiter au maximum de vos vacances serait de passer la journée au bord de la piscine et de profiter de l’ambiance décontractée de Goa.

Cottage Midhill : Suite Wildrose, Shillong

Dites adieu aux délais et dites bonjour aux matins nuageux. Si vous avez manqué d’être à l’extérieur, alors Midhill Cottage est parfait pour répondre à toutes vos envies de plein air. Que vous voyagiez seul, entre amis ou en famille, le séjour qui bénéficie d’une belle pelouse et d’intérieurs confortables vous mettra à l’aise tout de suite. Il est situé à proximité du marché principal, donc chaque fois que vous ressentez le besoin d’en savoir plus sur la banlieue pittoresque et calme de Nongshilliang-Nongthymmai, mettez vos chaussures de marche et partez simplement.

Brise sur la plage, Alibaug

Si vous n’avez pas envie de vous aventurer très loin, alors Alibaug est un excellent moyen de vous éloigner de l’agitation de la ville tout en étant proche de la nature. A l’extérieur, la villa en bord de mer s’étend sur des vues à couper le souffle, un joli jardin, avec des shamianas, un bar et une piscine. À l’intérieur, c’est un ensemble chaleureux avec des pièces aérées, chacune offrant suffisamment de lumière naturelle. De nombreuses activités extérieures et intérieures sont également proposées, notamment une jetée, des vélos électriques, des tables de billard, du tennis de table et bien plus encore.

Tree House @ Kailasa Woods, Dehradun

Vivre parmi les arbres est la meilleure façon de rester à l’intérieur tout en ayant l’impression d’être à l’air libre. Entourez-vous de verts au lieu de regarder votre écran. Le séjour est facilement accessible par un escalier bien construit, il présente des intérieurs modulables, avec un look soigné et des équipements les plus modernes. De la bonne nourriture, de l’air frais et le chant des oiseaux, probablement le meilleur moyen de rajeunir l’esprit, le corps et l’âme.

Villa traditionnelle dans la ville du patrimoine, Pondichéry

Alors que les plages de Pondichéry figurent déjà en bonne place sur la plupart des listes de souhaits, voici une autre attraction. La Villa Traditionnelle, située dans la charmante ville du patrimoine et à quelques pas de tous ses célèbres cafés et restaurants, est aussi charmante que possible. Le séjour sur deux étages comprend un salon, une salle à manger, une magnifique cour et une cuisine pratique. Un bel escalier en colimaçon vert mène à l’étage abritant trois grandes chambres, une rose, une verte et une mauve. Un endroit parfait pour rattraper le temps perdu avec la famille et les amis.

La grange, Delhi

La grange est garantie pour vous aider à vaincre le blues du verrouillage. Le séjour à la ferme résume tout ce dont sont faites des vacances de rêve ! Le chalet est situé sur une ferme de deux acres avec de nombreux palmiers, Ashoka et Champa. La suite romantique offre la meilleure combinaison de nature et d’aventure, où vous pourrez visiter les écuries, vous adonner à l’équitation, organiser des feux de joie et des barbecues et si vous avez de la chance, vous pourrez même apercevoir un paon.

Villa Habu, Rajasthan

Quelle meilleure façon de profiter de la charmante ville d’Udaipur que depuis une chambre avec vue sur le lac ? Le séjour est un mélange cool de design moderne dans un contexte d’architecture traditionnelle. La villa de luxe sur l’île est dotée d’une piscine à débordement chauffée accessible uniquement par bateau. Isolée et opulente, la villa est un régal où vous pouvez créer des souvenirs plus éternels.