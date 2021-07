Journée de l’amitié 2021 : envoyez ces messages WhatsApp, SMS et Facebook à vos meilleures amies ! | Actualités culturelles

New Delhi : La Journée de l’amitié approche à grands pas et l’ambiance se fait déjà sentir. Elle est célébrée chaque année le premier dimanche du mois d’août. La journée a été proposée pour la première fois au Paraguay en 1958 comme la Journée internationale de l’amitié célébrant l’essence de l’amitié.

Cette année, il sera célébré le 1er août.

Différents pays le célèbrent à des dates variées. Le 30 juillet a été marqué comme Journée mondiale de l’amitié en 1958 par la Croisade mondiale de l’amitié. C’était la première fois que la date était proposée.

Puis, le 27 avril 2011, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 30 juillet Journée internationale de l’amitié officielle.

Mais dans de nombreux pays, dont l’Inde, le premier dimanche d’août est officiellement célébré comme la Journée de l’amitié. Pendant ce temps, le 8 avril est marqué comme la Journée de l’amitié à Oberlin, Ohio, États-Unis.

Ce jour-là, nous avons pensé à compiler des messages d’amitié mignons et sincères que vous pouvez envoyer à vos amis et à vos proches.

Vérifiez-le:

Célébrez l’essence de l’amitié et profitez du lien le plus épais avec respect, humilité, confiance et amour.

Bonne fête de l’amitié à tous !