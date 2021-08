Journée de l’amitié 2021 : ces idées de cadeaux de dernière minute vous seront utiles ! | Actualités culturelles

New Delhi: Les amitiés sont une partie importante de notre bien-être social et émotionnel. Un bon ami nous aide à célébrer la vie avec eux et est à nos côtés lorsque nous sommes au plus bas. Qu’il s’agisse de nous aider à gérer une rupture ou de nous faire traverser une mauvaise journée au travail, nos vrais amis sont constamment là pour nous.

Bien que nous n’exprimions pas toujours notre amour à nos amis tous les jours, cette journée de l’amitié fait que vos amis se sentent spéciaux avec ces idées de cadeaux de dernière minute mais étonnantes pour tous les oublieux qui ne se souvenaient pas que le premier dimanche d’août est célébré comme la Journée de l’amitié. .

Préparez-leur une adorable petite vidéo

Chassez toutes les photos étonnantes que vous avez avec elles au fil des ans et préparez une petite vidéo pour elles à l’aide de n’importe quelle application de montage vidéo gratuite sur votre téléphone. Écrivez une note sincère dans la vidéo et mettez une musique de fond incroyable. Votre ami va certainement adorer ce geste chaleureux.

Offrez-leur un abonnement OTT

Ne serait-il pas cool de leur offrir un abonnement OTT à Netflix, Amazon Prime, Disney plus Hotstar, etc., et de les laisser regarder gratuitement les films et les émissions qui figuraient sur leur liste de seaux pendant un certain temps.

Aidez votre ami à se mettre en forme

Si votre ami souhaite rejoindre une salle de sport ou perdre du poids, offrez-lui un abonnement aux programmes d’entraînement en ligne disponibles sur des applications comme Cult Fit ou offrez-lui un abonnement payant à des applications de gestion des calories comme Healthify Me.

Gâtez-les avec une séance de spa

Votre ami pourrait avoir besoin d’une coupe de cheveux pendant très longtemps ou profiterait simplement d’une belle séance de manucure et de pédicure. Eh bien, avec des services comme Urban Company, vous pouvez dorloter votre ami avec une séance de salon relaxante chez lui.

Préparez-leur un délicieux déjeuner



Si vous et vos amis vivez dans la même ville et si vous êtes vacciné contre le COVID-19, vous pouvez inviter vos amis chez vous pour une petite réunion et leur préparer un délicieux repas de vos propres mains. . Rien de mieux que de retrouver ses amis tout en savourant un repas copieux. Ils adoreront le geste et peuvent insister pour en faire un rituel annuel de la journée de l’amitié.

Je vous souhaite à tous une bonne journée de l’amitié !