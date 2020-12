Cette année, les responsables de l’église ont accepté de fermer la basilique pour empêcher la propagation du COVID-19, offrant des services virtuels et des bougies pour marquer la journée sans se rassembler.

C’était la première fois que l’église n’accueillait pas une foule énorme de fidèles depuis la construction de la basilique moderne dans les années 1970, et une basilique plus ancienne a fermé à proximité depuis le conflit religieux des années 1920.

Des barricades et la police ont bloqué l’entrée de la vaste place en face de la basilique. Les magasins à proximité vendaient encore des photos religieuses et des bougies, mais les acheteurs étaient peu nombreux.

Au lieu de cela, l’église a mis en place des liens vidéo et Internet pour regarder l’allumage des bougies de la Vierge. La basilique rouvrira lundi. Mais Mexico est en proie à ce que les responsables ont appelé une «urgence coronavirus», avec des taux d’infection en flèche et 78% des hôpitaux pleins. Il est confirmé qu’environ 18 600 personnes sont décédées du COVID-19 dans la ville de neuf millions d’habitants.

« Nous devons suivre les instructions, c’est triste mais en même temps c’est bien ce que font les autorités », a déclaré Castillo. « Ils veillent sur notre santé et celle de tous les autres. »

Pour Alejandro Castillo et d’autres, visiter la Vierge est plus qu’une habitude; c’est un acte de dévouement. Enfant, a-t-il dit, il a été maltraité et battu après avoir été séparé de sa famille; quand ils furent réunis, il promit à la Vierge de revenir chaque année. Cette année, il l’a fait, même si ce n’était pas le 12 décembre.