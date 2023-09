Journée de la vérité et de la réconciliation : Postes Canada dévoile de nouveaux timbres

À l’approche de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation ce samedi, Postes Canada a dévoilé quatre nouveaux timbres pour honorer les survivants des pensionnats.

Les timbres ont été dévoilés jeudi au Centre culturel Woodland de Brantford, en Ontario, créé en 1972 à la suite de la fermeture du pensionnat du Mohawk Institute.

Les timbres présentent des photographies d’archives de quatre pensionnats différents, dont le pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique; Pensionnat de l’Île-à-la-Crosse à l’Île-à-la-Crosse, Saskatchewan; Pensionnat de Sept-Îles, à Sept-Îles, au Québec; et Grollier Hall à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest

Ces timbres rappellent « la peur, la solitude, la douleur et la honte » endurées par des générations d’enfants autochtones au sein de ces institutions établies par le gouvernement fédéral et l’Église, a déclaré Postes Canada dans un communiqué de presse. « L’émission de timbres sert de véhicule pour faire connaître la vérité sur le système des pensionnats du Canada afin de contribuer à soutenir le processus de réconciliation et, en fin de compte, de guérison.

Postes Canada déclare que ce communiqué de timbres comprend un pli premier jour officiel et huit carnets de timbres permanents au tarif intérieur. La couverture présente le Mohawk Institute de Brantford, en Ontario, la première école du système des pensionnats du Canada.

La marque d’annulation d’Ottawa souligne l’importance historique, car c’est là que des politiques ont été créées pour séparer de force les enfants autochtones de leurs familles et communautés dans un effort d’assimilation.



Le reportage sur cette histoire a été financé par le projet des journalistes afghans en résidence financé par Meta.