Journée de la chemise orange : à quoi faire attention lors de l’achat d’une chemise

Pour ceux qui cherchent à acheter une chemise orange avant la Journée de la chemise orange le 30 septembre, les designers autochtones demandent au public de s’assurer que leur achat sert réellement à soutenir la cause.

Tina Taphouse, une designer Salish d’intérieur du territoire St’at’imc autour de Lillooet, en Colombie-Britannique, dit qu’il est important que les Canadiens fassent leurs recherches pour en savoir plus sur l’artiste et s’assurer que leur argent va au bon endroit.

“Ce que j’encourage les gens à faire, c’est que lorsque vous achetez une chemise orange, essayez de découvrir qui est l’artiste et quelle a été leur inspiration derrière le design de la chemise. Et ce serait formidable de soutenir les artistes locaux”, a déclaré Taphouse. a déclaré à CTVNews.ca par téléphone mardi.

Taphouse, une survivante de la rafle des années 60 et la fille d’un survivant des pensionnats, a été abandonnée pour adoption lorsqu’elle était enfant afin qu’elle ne soit pas envoyée dans un pensionnat. Elle vend des chemises orange avec son propre design qui représente deux ours rencontrant les chaînes de montagnes Lillooet en toile de fond, ce qui représente la première fois qu’elle a pu renouer avec sa mère.

“Malheureusement, elle est décédée en août de l’année dernière. Et elle était avec moi quand je faisais des chemises orange l’année dernière. Et vous savez, je peux encore sentir sa présence avec moi cette année quand je les fais”, a-t-elle déclaré. .



#ECM chemises oranges

Conçu/fabriqué par moi, Interior Salish. Manches courtes pour jeunes : 22 $ chacune

5 $ à Orange Shirt Soc.

5 $ CDN d’expédition chacun ou PU Langley

Transfert électronique : tina.taphouse@gmail.com XS (2/4) 11 dispo

S : (6/8) 42 disponibles

M (10/12) 39 dispo

L (14/16) 49 dispo

XL (18/20) 43 dispo 🧡 pic.twitter.com/kBL77QTGME – Tina Taphouse (@ttaphouse) 20 septembre 2022

La Journée du chandail orange a été lancée par la survivante des pensionnats Phyllis Webstad en 2013 pour sensibiliser le public aux abus commis dans le système des pensionnats. À six ans, Webstad a assisté à son premier jour d’école à la mission Saint-Joseph, où sa toute nouvelle chemise orange préférée qu’elle a reçue de sa famille a été emportée et n’est jamais revenue.

En 2021, après la découverte de tombes anonymes sur l’ancien site du pensionnat indien de Kamloops, le gouvernement fédéral a accéléré la déclaration du 30 septembre jour férié.

Mais la découverte de Kamloops a également déclenché une augmentation du nombre de vendeurs en ligne sommaires et malhonnêtes vendant des chemises orange sur des sites Web de marchés en ligne cherchant à tirer parti de la tragédie.

« Dans ces récents rapports, les détaillants suspects semblent utiliser des stratégies de marketing liées à une cause, où ils attirent les consommateurs en leur disant que… une partie du prix d’achat aidera les organismes de bienfaisance liés aux peuples autochtones », a déclaré le Better Business Bureau dans un communiqué de presse. “Cependant, ces sites Web de détaillants n’ont aucun lien avec les organismes de bienfaisance déclarés et profitent simplement de votre générosité et de votre volonté d’aider les autres.”

Cependant, de grands détaillants tels que London Drugs, Giant Tiger et Walmart vantent leurs partenariats avec des designers autochtones pour vendre des chemises orange et ont annoncé que le produit de la vente de chemises ira aux organisations autochtones.

Les chemises de Walmart ont été conçues par l’artiste Gitxsan Timothy Foster de la maison de Niisto dans le clan Lax Seel et la société affirme que 100% des bénéfices des chemises iront à l’Orange Shirt Society, qui a été fondée par Webstad.

London Drugs dit qu’il envoie également 100% des bénéfices de ses ventes de chemises orange à l’Orange Shirt Society. Ses chemises ont été conçues par Geraldine Catalbas, une élève de 11e année de Ponoka, en Alberta, qui a remporté un concours de design organisé par la Société.

Pendant ce temps, Tigre Géant affirme que tous les profits de la vente de ses chemises, conçues par l’artiste ojibway bispirit Patrick Hunter, iront à Indspire, un organisme de bienfaisance axé sur l’aide aux jeunes autochtones.

Mais Taphouse note qu’il est souvent beaucoup plus difficile d’établir ce lien personnel avec l’artiste si vous achetez chez un grand détaillant.

“J’adore parler aux gens qui achètent la chemise. Donc, vous savez, c’est quelque chose que vous n’obtiendrez pas si vous allez chez Walmart ou Amazon”, a-t-elle déclaré. “J’accepte toujours les questions et tout ce qu’ils veulent demander.”

“Lorsque vous achetez une chemise, assurez-vous de demander qui est le designer. Et s’il y a une histoire, quelle est l’histoire derrière cela? Parce qu’il ne s’agit pas seulement de porter une chemise orange. Il s’agit d’honorer les survivants des pensionnats n’a pas réussi.”



Avec des fichiers du chef du bureau de l’Atlantique de CTV National News, Creeson Agecoutay